Pix como garantia é sistema complexo e lançamento pode ficar para 2027, diz Gomes, do BC

BRASÍLIA (Reuters) - O plano de criar um sistema no qual recebíveis do Pix servirão de garantia para financiamentos é complexo e o Banco Central ainda não tem definições sobre o modelo a ser implementado, disse nesta quinta-feira o diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução da autarquia, Renato Gomes.

Em evento promovido pela Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos (Abipag), Gomes disse que a implementação do sistema deve ficar para o biênio de 2026 e 2027.

"Eu enfatizo 2027”, disse.

O desenvolvimento do Pix como garantia, segundo o BC, tem o objetivo de baratear o crédito ofertado para empresas, principalmente para aquelas cujo uso do Pix é mais relevante.

LIMITE DE TARIFAS

O diretor ainda afirmou que o BC deve lançar uma consulta pública para discutir limites em tarifas de intercâmbio em cartões de crédito, assim como fez com cartões de débito e pré-pagos.

Ele destacou que a consulta não buscará determinar mudanças em prazos de liquidação das transações de cartão de crédito, se concentrando apenas nas tarifas de intercâmbio.

“Obviamente, isso será levado à diretoria colegiada, somente após a aprovação da diretoria colegiada essa consulta pública será lançada”, afirmou.

(Por Bernardo Caram)