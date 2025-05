Petrobras prevê contratar 52 embarcações até 2026, com aportes de R$29 bi, diz CEO

BRASÍLIA (Reuters) - A Petrobras prevê a contratação de 52 embarcações até 2026, com investimentos de R$29 bilhões, afirmou a presidente da companhia, Magda Chambriard, nesta quinta-feira, em evento do Porto de Itajaí (SC) com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Nosso programa de renovação e ampliação de frota de embarcações é um marco para a retomada dessa indústria", disse Chambriard, que pontuou que a contratação dessas embarcações significará a criação de cerca de 50 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

O número de navios citado por Chambriard supera uma projeção divulgada por ela em fevereiro, quando falou na contratação de 48 embarcações. Ela não detalhou durante seu discurso.

"Elas serão embarcações que nos permitirão reduzir a nossa exposição aos afretamentos e nos permitirão ganhar flexibilidade e eficiência para as operações logísticas de movimentação de suprimentos diversos", afirmou.

A executiva afirmou ainda que irá assegurar de 45% a 65% de conteúdo local na construção de embarcações, sem dar detalhes.

A executiva também voltou a destacar que a Petrobras tem um "papel fundamental" no desenvolvimento do Brasil e que olha com "muita atenção" para cada Estado do país e para cada porto brasileiro.

Além disso, Chambriard afirmou que a companhia está em busca de petróleo na Bacia de Pelotas, onde arrematou diversos blocos recentemente, e que caso encontre, irá impulsionar a economia da região Sul do país.

(Por Lisandra Paraguassu)