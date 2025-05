Petrobras: 52 novas embarcações vão ser contratadas até 2026 com investimento de R$ 29 bi

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta quinta-feira, 29, que a Petrobras planeja contratar 52 novas embarcações para ampliar a frota brasileira até 2026. Essas embarcações, segundo Chambriard, custarão R$ 29 bilhões e devem gerar 50 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

De acordo com ela, 16 das 52 novas embarcações contratadas pela Petrobras serão para Santa Catarina. A presidente da Petrobras citou que a indústria naval não recebia demandas da estatal por novas embarcações desde 2016 e que, "desde o ano passado, estamos demandando embarcações para a indústria nacional".

Chambriard participa de cerimônia de retomada das operações do Porto de Itajaí nesta quinta-feira, 29, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de ministros de Estado.

Segundo a presidente da Petrobras, a "retomada das operações do Porto de Itajaí representa o compromisso do governo com o crescimento econômico do País". Chambriard disse que a estatal "olha com atenção para cada Estado e porto brasileiro".