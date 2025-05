Peter Navarro: Mesmo se perdemos apelação nos casos tarifários, faremos isso de outra maneira

O Conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Peter Navarro, disse nesta quinta-feira, 29, que, mesmo que a decisão do tribunal de comércio sobre as tarifas seja mantida, o governo de Donald Trump pretende buscar outras vias legais para impor impostos de importação abrangentes.

"Eles estão errados em relação à lei", pontuou Navarro na Fox Business, referindo-se à decisão de quarta-feira do Tribunal de Comércio Internacional dos EUA que disse que o presidente Trump não tinha autoridade para impor tarifas abrangentes de acordo com a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977. Hoje, um tribunal federal de apelações disse que as tarifas poderiam continuar durante o processo de apelação.

*Com informações da Dow Jones Newswires