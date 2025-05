Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA sobem mais do que o esperado

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego cresceu mais do que o esperado na semana passada, enquanto a taxa de desemprego parece ter aumentado em maio conforme as condições do mercado de trabalho continuam a afrouxar.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 14.000, para 240.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 24 de maio, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 230.000 pedidos para a última semana.

O acúmulo de trabalhadores por parte dos empregadores após as dificuldades de encontrar mão de obra durante e após a pandemia da Covid-19 está sustentando o mercado de trabalho. No entanto, houve um aumento nas demissões devido à incerteza econômica, uma vez que o presidente Donald Trump segue uma política comercial agressiva, o que, segundo economistas, está dificultando o planejamento das empresas.

Um tribunal de comércio dos EUA bloqueou na quarta-feira a entrada em vigor da maioria das tarifas de Trump, afirmando que o presidente ultrapassou sua autoridade. Economistas disseram que a decisão, embora tenha oferecido algum alívio, acrescentou outra camada de incerteza sobre a economia.

Um relatório do Bank of America Institute observou um aumento acentuado no número de famílias de renda mais alta que receberam auxílio-desemprego entre fevereiro e abril, em comparação com o mesmo período do ano passado. A análise das contas de depósito do Bank of America também mostrou aumentos notáveis entre as famílias de baixa e média renda em abril em relação ao mesmo período do ano anterior.

Economistas preveem que os pedidos de auxílio em junho ultrapassarão a faixa de 205.000 a 243.000 deste ano, principalmente devido às dificuldades de ajustar os dados às flutuações sazonais, seguindo um padrão semelhante nos últimos anos. Isso não sugeriria uma mudança significativa nas condições do mercado de trabalho

O Federal Reserve tem mantido sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50% desde dezembro, uma vez que as autoridades têm dificuldades para estimar o impacto das tarifas de Trump, que levantaram a perspectiva de inflação mais alta e crescimento econômico mais lento este ano.

(Reportagem de Lucia Mutikani)