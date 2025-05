Motiva assina aditivo para investimento adicional em linhas de trem de SP

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de concessões de infraestrutura de transporte Motiva anunciou nesta quinta-feira que assinou aditivo ao contrato de concessão das linhas ferroviárias 8 e 9 de São Paulo que prevê investimentos adicionais e pagamento pelo Estado à empresa de cerca de R$590 milhões ao longo de sete anos.

A empresa concordou em instalar um novo sistema de sinalização nas linhas orçado em mais de R$1 bilhão, pagar R$179 milhões em multas e com a "postergação e supressão de obrigações de investimentos" que totalizam um crédito em favor do Estado de R$364 milhões.

Para reequilibrar o contrato, o Estado fará o pagamento bruto dos R$590 milhões com data base em setembro do ano passado.

A companhia também se obrigou no aditivo a realizar estudos para a implantação de viaduto ferroviário entre as estações CEASA, da Linha 9-Esmeralda, e Imperatriz Leopoldina, da Linha 8-Diamante, interligando ambas as linhas e cujo valor será ressarcido à Motiva.

"A implantação do viaduto ferroviário poderá ser futuramente incluída ao contrato de concessão como obrigação da concessionária, mediante termo aditivo", afirmou a empresa em fato relevante ao mercado.