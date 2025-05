Minério de ferro se recupera depois que tribunal dos EUA bloqueia tarifas de Trump

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro interromperam uma sequência de quatro dias de perdas nesta quinta-feira, impulsionados por um sentimento otimista do mercado, depois que um tribunal federal dos EUA impediu que as tarifas do presidente Donald Trump entrassem em vigor.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,29%, a 707 iuanes (US$98,31) a tonelada.

O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura subiu 0,95%, a US$97 a tonelada.

Um tribunal de comércio dos EUA impediu que a maior parte das tarifas de Trump entrassem em vigor, em uma decisão abrangente na quarta-feira, que considerou que o presidente excedeu sua autoridade ao impor taxas gerais sobre as importações de parceiros comerciais do país.

A decisão judicial estimulou o sentimento dos investidores e traz uma oportunidade de recuperação para os mercados de ferrosos, disse a corretora Galaxy Futures.

Ainda assim, a demanda sazonal por aço atingiu seu pico, e a demanda por materiais de construção continuará a diminuir, acrescentou a Galaxy.

A primavera é normalmente a estação de pico de construção na China, antes da estação chuvosa em junho.

Enquanto isso, embora Pequim tenha dito anteriormente que deseja reduzir a produção de aço bruto este ano, traders e siderúrgicas apostam que os cortes não deverão ser aplicados em meio à melhoria da lucratividade do setor.

Os preços do carvão de coque caíram para 757 iuanes no início da sessão, menor valor desde 8 de junho de 2021, mostraram os dados da LSEG.

(Reportagem de Michele Pek)