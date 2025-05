Linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de SP têm velocidade reduzida e filas

Do UOL, em São Paulo

As linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de São Paulo operam com velocidade reduzida na manhã de hoje por causa de problemas técnicos.

O que aconteceu

Falha na sinalização entre as estações Paraíso e Santa Cruz deixa trens mais lentos. Segundo o Metrô de São Paulo, por causa do problema na linha 1, a velocidade da linha 3-Vermelha também foi reduzida. As duas linhas se encontram na estação da Sé, que costuma ter movimento intenso em horário de pico.

Estações estão com fluxo de entrada controlado, o que causa filas maiores para embarque. Entre as estações com entradas lotadas, segundo passageiros, estão Santana e Tucuruvi. Aqueles que conseguiram entrar nos trens afirmam que passaram mais de 20 minutos entre cada parada.

Não há previsão para retorno até o momento. Em nota, o Metrô pediu desculpas aos passageiros e disse que "trabalha para normalizar a circulação dos trens".