Noite vira dia após meteoro 'bola de fogo' cruzar céu da China; veja vídeo

Do UOL, em São Paulo

Uma "bola de fogo" cruzou o céu da província de Guangdong, na China, fazendo a noite virar dia ontem.

O que aconteceu

Fenômeno foi gravado por câmeras de segurança de casas e carros. Nas imagens, publicadas nas redes sociais, é possível ver um clarão forte cruzando o céu por alguns segundos. O caso aconteceu às 21h30 no horário local (10h30 no horário de Brasília).

Bola de fogo era, na verdade, um meteoro, informou especialista. Ao jornal chinês Global Times, o astrônomo Gou Lijun, da Academia Chinesa de Ciências, chamou o fenômeno de "meteoro bola de fogo" e disse que ele era resultado da entrada de "poeira cósmica, pequenas partículas ou asteroides menores" na atmosfera da Terra.

Nenhum acidente envolvendo a queda do meteoro em solo foi registrado. O professor explicou que a maioria do material que fura a atmosfera em casos do tipo queima antes de tocar o solo.

Cidadãos "não devem entrar em pânico". O Departamento de Gestão de Emergências de Maoming afirmou ao Global Times que acompanha o caso, mas que não recebeu "nenhum relato de anormalidade".