Membro do governo Trump diz estar confiante no sucesso do recurso da decisão que barrou tarifas

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou que a decisão do painel de juízes norte-americanos de barrar o tarifaço do presidente do país, Donald Trump, será anulada e está confiante no sucesso do recurso da decisão, em entrevista para a Fox Business. Segundo ele, a medida não afetará os acordos comerciais que estão em andamento.

"Acredito que teremos mais acordos comerciais nas próximas semanas, temos três basicamente concluídos", ressaltou Hassett, sem mencionar com quais países.

Questionado, Hassett se recusou a dizer se um deles é com a Índia, país que estaria com conversas avançadas com os norte-americanos.

Hassett pontuou ainda que está "100% confiante" de que os republicanos irão passar no Senado o "grande e lindo projeto de lei" e que, caso não passe, acontecerá o maior aumento de impostos no país. "A economia irá prosperar quando o projeto de lei for aprovado, estou confiante no crescimento de 4%", acrescentou.