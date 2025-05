Marinha apreende 1,5 tonelada de cocaína na costa do Pacífico mexicano

As forças de segurança mexicanas apreenderam 1,5 tonelada de cocaína em uma operação marítima nas águas do Pacífico, na costa do estado de Jalisco (oeste), informou a Marinha do país nesta quinta-feira (29).

As autoridades mexicanas intensificaram os anúncios sobre apreensão de drogas e prisões de narcotraficantes em meio a ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma taxa de 25% a todas as exportações mexicanas.

A operação, que contou com apoio do Exército, da Procuradoria-Geral e da Guarda Nacional, aconteceu durante as patrulhas marítimas e aéreas.

O carregamento apreendido consistia em "38 cargas contendo 1.500 pacotes com suposta cocaína, chegando a um peso aproximado de 1.500 quilogramas", descreveu a Marinha em um comunicado.

Acrescentou que, durante o governo da presidente Claudia Sheinbaum, cerca de 40 toneladas de cocaína, cerca de 3 milhões de doses foram aprendidas no mar. A quantidade representa um impacto econômico de quase 19 milhões de dólares (107 milhões de reais).

Trump acusa o México e o Canadá, seus vizinhos e sócios comerciais no Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o T-MEC, de facilitar o tráfico de drogas e a entrada de imigrantes sem documentação em território americano e usa as tarifas como forma de retaliação.

Diante das pressões alfandegárias, o governo mexicano enviou 10 mil soldados para sua fronteira norte, entregou 29 chefões do tráfico de drogas para a Justiça americana e reforçou suas operações antidrogas.

O México conseguiu aliviar as tarifas, que afetam as indústrias automotiva e siderúrgica, mas excluem os bens exportados sob as normas do T-MEC.

jla/db/lm/dd/aa

© Agence France-Presse