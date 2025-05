Mariana Sanches: Sanção a Moraes é esperada, mas EUA não devem divulgá-la

O governo de Donald Trump deve mesmo aplicar sanções ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, mas é improvável que torne pública estas punições, afirmou a colunista Mariana Sanches na edição de hoje do UOL News.

Ontem, Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, anunciou a restrição de vistos contra autoridades estrangeiras consideradas responsáveis por uma suposta censura a cidadãos e empresas dos EUA. Ele não citou o caso específico de Moraes.

A essa altura, existe pouca dúvida aqui em Washington de que Moraes vá mesmo enfrentar esse tipo de sanção de visto. É muito improvável que o Departamento de Estado venha a dizer isso publicamente. Esse tipo de sanção de visto não costuma ser tornado público porque se trata de um pedido pessoal e individual.

Quando há esse tipo de sanção, o nome das pessoas afetadas não é divulgado. Ontem, falamos com o Departamento de Estado e estamos esperando um posicionamento oficial, mas a expectativa é de que essa lista não seja divulgada.

A articulação feita aqui nos EUA desde a posse de Trump por Eduardo Bolsonaro e seus aliados não era só para sancionar Moraes. Estamos falando de outros oito ministros do Supremo. Apenas Luiz Fux, André Mendonça e Kassio Nunes Marques ficaram fora, por enquanto. Todos os demais e seus familiares estariam nessa lista de sanção contra o visto. Mariana Sanches, colunista do UOL

Mariana ressaltou a contradição de as possíveis sanções atingirem outros ministros do STF, mas não a totalidade da Corte. Como o governo dos EUA não deve anunciar o nome dos punidos, a descoberta se dará de forma constrangedora, como explicou a colunista.

Extraoficialmente, o que os americanos me dizem é que as pessoas saberão que estão sancionadas quando chegarem ao aeroporto e tentarem embarcar para os EUA. Percebemos que os trumpistas tentaram deixar muito claro que Moraes está de fato nessa lista, mas sem ferir a privacidade dos dados dele.

Quando a companhia fizer o check-in dessa pessoa, verificará que ela está sancionada e não poderá entrar nos EUA, mesmo que ela tenha no seu passaporte um visto válido, ou mesmo com um passaporte diplomático.

É uma situação um tanto quanto contraditória se imaginarmos que a sanção vem, em tese, porque os americanos estão sendo censurados no Brasil. O ápice, segundo a Casa Branca entende, foi o bloqueio do X [antigo Twitter], que foi chancelado por unanimidade pelo plenário do Supremo. Ainda assim, apenas oito ministros estariam nessa lista. Isso mostra uma dada inconsistência na aplicação dessa regra. Mariana Sanches, colunista do UOL

