Magda Chambriard: Estamos descarbonizando operações e deixando matriz energética mais limpa

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta quinta-feira, 29, que a empresa pretende "liderar uma transição energética justa". Apesar disso, Chambriard ressaltou os investimentos em pesquisa e exploração de petróleo, citando a possibilidade de encontrar petróleo na Bacia de Pelotas (RS).

"São muitas as nossas frentes de atuação e os catarinenses já estão testemunhando e se beneficiando desses investimentos. Enquanto isso, pretendemos liderar uma transição energética justa, e já estamos fazendo isso adicionando novas energias e deixando nossas operações cada vez mais limpas", declarou durante evento de retomada das operações do Porto de Itajaí, em Santa Catarina, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de ministros de Estado.

A CEO da Petrobras disse que a estatal vem "descarbonizando operações e deixando a matriz energética cada vez mais limpa", mas, mesmo ressaltando o processo de transição da matriz energética, ela citou a possibilidade de encontrar petróleo na Bacia de Pelotas (RS). Chambriard disse que isso poderia "alavancar o desenvolvimento econômico de toda a Região Sul do País".

"Nós investimos na produção de petróleo, gás e energia. Investimos na exploração de petróleo e gás e na recomposição das nossas reservas. Essa é a missão de uma Petrobras longeva, voltada para o atendimento das necessidades do País. Se encontrarmos petróleo na Bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul, poderemos alavancar o desenvolvimento econômico de toda a Região Sul do País", declarou.

A presidente da Petrobras disse que, com a depreciação acelerada, será possível assegurar conteúdos locais de 40% a 65% na construção das embarcações pretendidas pela estatal.

"É assim que a gente fortalece a indústria nacional e gera emprego e renda para a população brasileira. Esses porcentuais não são apenas número, eles significam a forte atuação da Petrobras, é fruto de muito trabalho, e um apoio incondicional do governo federal", declarou, completando que "não existe Petrobras forte sem uma sociedade que a apoie e cadeias de suprimentos sólidos".