João Fonseca derrota francês Pierre-Hugues Herbert e avança para terceira rodada de Roland-Garros

Em uma partida de muita rivalidade dentro e fora da quadra, o brasileiro João Fonseca, 18 anos, derrotou o tenista francês Pierre-Hugues Herbert, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6(7-4), 7/6(7-4) e 6/4 pela segunda rodada do torneio de simples de Roland-Garros. As torcidas de ambos os lados apoiaram os atletas ponto a ponto, num partida muito equilibrada e com belíssimas trocas de bola no saibro francês.

Maria Paula Carvalho, de Roland-Garros

Em sua segunda partida pela chave principal de simples em Roland-Garros, o carioca João Fonseca atraiu uma legião de fãs. A quadra 17 do complexo esportivo localizado na zona oeste de Paris era maior do que a de número 7 da estreia, mesmo assim ficou pequena para acolher todos que queriam ver de perto o "fenômeno brasileiro", como o jovem de 18 anos vem sendo chamado.

Muitos torcedores chegaram bem antes do horário previsto para a partida. "A gente sabe que todos os jogos dele tem muita gente e a gente queria garantir o nosso lugar", disse à RFI David Ludolf, do Rio de Janeiro.

"A expectativa é a maior possível. O João é muito talentoso e tem tudo para ser o número 1 do mundo, é o sonho dele", disse Cléber Aguiar, engenheiro que vestia uma camisa do Brasil. "A gente vai fazer mais barulho do que esses franceses, pode esperar", completou.

A rivalidade podia ser medida antes mesmo do início da partida, pelos gritos das duas torcidas. Os donos da casa estavam dispostos a fazer muito barulho e apoiar o francês Pierre-Hugues Herbert, rivalizando com os gritos de "Vamos João!"

Em entrevista na terça-feira (27), o brasileiro havia elogiado o adversário. "Herbert é um grande amigo meu, nos últimos torneios ficamos próximos, é um cara trabalhador e agora está tendo bons resultados na chave de simples", disse Fonseca.

A amizade, porém, deu lugar à rivalidade assim que ambos pisam no saibro parisiense. Um duelo inflamado pelas arquibancadas.

O francês começou servindo e com uma largadinha abriu o placar. Herbert forçou o saque dificultando a recepção do brasileiro, com dois aces seguidos, que o brasileiro devolveu no game seguinte. A partida seguiu empatada e a disputa para o tio break, vencido pelo brasileiro com um 7-4, fechando o set em 7/6.

Nessa hora, João Fonseca pediu apoio da torcida, enquanto os franceses dominavam o ambiente gritando "Allez Pierre-Hugues".

Grande atração brasileira graças a resultados anteriores, como o título do Next Gen Finals e a vitória sobre Andrey Rublev no Australian Open, além de sua bela performance na primeira rodada de Roland-Garros, quando venceu o polonês Hubert Hurkacz, 28º do ranking mundial, por 3 sets a 0; João Fonseca entrou em quadra esta tarde cercado de expectativa.

"Estamos muitos interessados e mal podemos esperar para ver o que vai acontecer. É a primeira vez que o vemos de verdade", disse em entrevista à RFI o jornalista esportivo francês Valadon Arnaud, do canal RMC Sports.

No segundo set, João Fonseca vencia por 5/4, mas o francês não parecia disposto a decepcionar a torcida francesa, que a esse momento era mais ruidosa. O placar seguia equilibrado e o set foi decidido novamente no tie break com João Fonseca fechando com os mesmos 7/6 (7/4).

No terceiro set, João Fonseca parecia mais confiante, voltando a subir o nível de seu tênis. Porém, o francês não estava disposto a desistir. O jogo seguiu empatado em 2/2. Herbert reagiu, mas João não deixou ele abrir vantagem. Com um ace, o carioca fechou o game e empatou o set em 3/3. João avançava rumo à vitória. Herbert tentou buscar, mas o brasileiro terminou o terceiro set e jogo com um 6/4, após 2h54 min de partida.

Na próxima rodada, o fenômeno brasileiro terá pela frente o vencedor do duelo entre o francês Gaël Monfils e o britânico Jack Draper.