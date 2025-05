Israel anuncia ter interceptado míssil lançado do Iêmen

O Exército israelense anunciou, nesta quinta-feira (29), que interceptou um míssil lançado do Iêmen depois que sirenes aéreas foram acionadas no centro do país e explosões foram ouvidas no céu de Jerusalém.

"Após as sirenes que soaram recentemente em várias áreas de Israel, um míssil lançado do Iêmen foi interceptado", disse o Exército em um comunicado.

O lançamento ocorre dois dias depois que os militares israelenses interceptaram outro míssil e outro projétil disparados do Iêmen pelos rebeldes huthis, apoiados pelo Irã.

Este grupo rebelde iemenita lançou mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra de Gaza, em outubro de 2023, após o ataque do Hamas.

Os huthis, que afirmam agir em solidariedade aos palestinos, encerraram seus ataques durante um cessar-fogo de dois meses em Gaza que terminou em março, mas retomaram as ofensivas quando Israel reiniciou sua campanha militar no território palestino.

Embora a maioria dos projéteis tenha sido interceptada, um míssil disparado pelo grupo em maio atingiu pela primeira vez o perímetro do aeroporto internacional Ben Gurion, perto de Tel Aviv.

Israel realizou uma série de ataques no Iêmen em represália às ofensivas huthis contra vários portos e o aeroporto da capital, Saná.

bur-smw/pc/mb/yr/mvv

© Agence France-Presse