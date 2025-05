Inpasa obtém certificação para fornecer etanol à produção de SAF

SÃO PAULO (Reuters) - A Inpasa, maior produtora de etanol da América Latina, anunciou nesta quinta-feira que recebeu a certificação internacional ISCC CORSIA que a habilita a fornecer matérias-primas para a produção de combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês).

O selo é reconhecido pela Organização da Aviação Civil Internacional e atesta o cumprimento de exigências de rastreabilidade, sustentabilidade e redução de emissões em toda a cadeia de produção. Outras importantes empresas do Brasil já obtiveram essa certificação.

Um diferencial para obtenção da certificação é o processo produtivo da companhia, baseado em sua maioria em matérias-primas de segunda safra, como milho e sorgo, sem competição com a produção de alimentos e sem causar mudanças no uso do solo.

A Inpasa iniciou suas operações no Paraguai em 2008 e, desde 2019, opera no Brasil. Em 2024, a empresa processou cerca de 8,3 milhões de toneladas de milho de segunda safra, resultando na produção de 3,7 bilhões de litros de etanol.

"Essa escala permite à Inpasa se posicionar como uma das principais plataformas de fornecimento para rotas tecnológicas como a Alcohol-to-Jet (ATJ), utilizadas para a conversão de etanol em SAF", afirmou a empresa.

Além do etanol, a companhia acrescentou que deve se destacar como fornecedora relevante de TCO, um resíduo da produção de biocombustível que se tornou um insumo estratégico para outras rotas tecnológicas de SAF.

O combustível avançado de aviação é um vetor estratégico para mitigar o impacto climático do setor aéreo global, responsável por cerca de 3% das emissões de CO₂, observou a companhia, que poderá fornecer etanol e TCO (Technical Corn Oil) como matérias-primas para SAF.

(Por Roberto Samora)