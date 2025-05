Inflação é principal foco agora, diz presidente do Fed de São Francisco

Por Ann Saphir

OAKLAND, CALIFÓRNIA (Reuters) - Os membros do Federal Reserve ainda podem cortar os juros duas vezes este ano, como projetaram em março, disse nesta quinta-feira a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, mas por enquanto as taxas devem permanecer estáveis para garantir que a inflação esteja no caminho para atingir a meta de 2%.

"Enquanto a inflação estiver acima da meta e houver alguma incerteza sobre a rapidez com que ela poderá voltar a 2%, bem, a inflação será meu foco, porque o mercado de trabalho está em boa forma", disse Daly em entrevista à Reuters, após aparição no Rotary Club de Oakland. "Precisamos ter uma política neste espaço modestamente ou moderadamente restritivo, dependendo de como você o encara, para continuarmos a nos aproximar da estabilidade de preços."

No início deste mês, o Fed manteve os juros na faixa de 4,25% a 4,5%, onde estão desde dezembro. Daly disse que a decisão foi uma escolha "ativa", já que o banco central avalia o impacto econômico das políticas comerciais e de outras políticas do governo Trump -- como um motorista que mantém o volante firme em vez de virar para a esquerda ou para a direita.

Os formuladores de políticas do Fed geralmente acreditam que as tarifas agressivas de Trump correm o risco de aumentar o desemprego, que em 4,2% é baixo, e pressionar a inflação, que está em 2,3%.

No geral, disse Daly, a economia está em boa forma por enquanto.

"Estou atenta a quaisquer sinais de que o mercado de trabalho esteja enfraquecendo. Não os vi, mas vamos continuar observando", disse Daly. "E também estou atenta a sinais de que a inflação continuará a cair gradualmente -- isso seria uma boa notícia -- ou de que haja alguma pressão para voltar a subir ou permanecer estável."

Como parte desse esforço, ela está percorrendo os estados do oeste dos EUA em busca de pistas sobre o desempenho de empresas e comunidades. Após sua aparição em Oakland, Daly estava a caminho de um avião para o sul da Califórnia, onde discursaria em outro evento na sexta-feira.

"Passo muito tempo contando os guindastes nas cidades", disse ela. "E quando conto os guindastes, certamente há mais do que zero. E em muitas cidades, especialmente na Intermountain region, há mais do que no ano passado... eles não estão parados."

Ao mesmo tempo, ela disse, as empresas estão assumindo menos riscos -- abrindo cinco lojas, por exemplo, em vez de dez.

Tudo isso -- juntamente com dados mostrando uma economia em desaceleração, mas não em colapso, além de uma contínua redução da inflação -- mostra que o Fed não está na difícil posição de ter que escolher entre combater a inflação e fortalecer a economia, o que alimenta sua sensação de que o banco central pode cortar as taxas ainda neste ano.

"Nesse contexto, alguns cortes de juros, como as projeções do Fed apontam, fariam algum sentido, certo? Mas a distribuição de riscos em torno disso é bastante ampla", disse Daly. A política do Fed está bem posicionada para responder a esses riscos e o banco central é ágil, acrescentou.

Uma decisão do tribunal comercial dos EUA que bloqueou muitas das tarifas de Trump, seguida na quinta-feira por uma reversão da decisão, ressaltou a incerteza sobre a política comercial que está deixando muitas empresas -- e o Fed -- nervosos.

A clareza pode vir com o tempo, disse Daly.

"Não quero tomar decisões políticas com base em especulações, seja de que a inflação vai subir, seja de que ela nunca vai cair", afirmou. "Acho que a (projeção) de março é razoável, mas... estamos em maio, certo? Tantas coisas podem acontecer."

(Reportagem de Ann Saphir)