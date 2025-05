Índices da China quebram sequência de perdas com bloqueio de tarifas por tribunal

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong avançaram nesta quinta-feira, com a melhora da confiança depois que um tribunal comercial dos Estados Unidos bloqueou as tarifas abrangentes do presidente Donald Trump, que têm pesado sobre o comércio global e agitado os mercados.

As ações chinesas interromperam uma sequência de cinco dias de perdas, enquanto o dólar subiu e o ouro afundou, uma vez que o apetite por risco melhorou de forma acentuada após a decisão do tribunal.

Um tribunal de comércio dos EUA impediu que as tarifas de Trump entrassem em vigor em uma decisão abrangente que considerou que o presidente excedeu sua autoridade ao impor taxas gerais sobre as importações de parceiros comerciais.

O índice SSEC, em Xangai, fechou em alta de 0,7%, enquanto o índice CSI300 subiu 0,59%. Ambos os índices registraram seu primeiro ganho diário desde 21 de maio.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,35%.

No entanto, os ganhos das ações chinesas foram limitados, uma vez que a incerteza em torno das relações bilaterais entre Washington e Pequim persistia, disseram operadores e analistas.

"A decisão fornece um impulso provisório ao sentimento de risco, que viu os futuros de Wall Street, os rendimentos dos títulos e o dólar subirem", disse Frances Cheng, chefe de estratégia de câmbio e taxas do OCBC Bank.

"A evolução das tarifas e das relações comerciais continua fluida. Os investidores podem estar relutantes em carregar posições pesadas em ambos os lados da negociação."

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,88%, a 38.433 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,35%, a 23.573 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,70%, a 3.363 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,59%, a 3.858 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,89%, a 2.720 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,05%, a 21.347 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,13%, a 3.916 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,15%, a 8.409 pontos.

(Redação de Xangai)