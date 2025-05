IGP-M recua mais do que o esperado em maio, a 0,49%, com matérias-primas brutas, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) passou a recuar mais do que o esperado em maio, a 0,49%, depois de ter registrado alta de 0,24% no mês anterior, com destaque para o forte recuo nos preços de matérias-primas brutas, mostraram dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira

A expectativa de analistas em pesquisa da Reuters era de uma baixa de 0,34%. Com o resultado do mês, o índice passou a acumular em 12 meses alta de 7,02%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, caiu 0,82% em maio, depois de ter registrado alta de 0,13% no mês anterior.

"Nos preços ao produtor, a expectativa positiva em relação ao volume da safra atual pressionou para baixo os preços de milho, soja e arroz, contribuindo para a queda das matérias-primas brutas agropecuárias. Além disso, o minério de ferro voltou a recuar, reflexo da menor demanda global", explicou Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

O grande destaque do IPA foi a taxa do estágio de Matérias-Primas Brutas, que recuou 2,06% em maio, ampliando a queda de 0,30% obtida em abril.

Os itens que tiveram a maior contribuição no resultado do IPA foram milho em grão (-9,79%, ante +6,50%), minério de ferro (-2,30%, ante -1,83%), e óleo diesel (-6,87%, ante -3,24%).

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no índice geral, desacelerou para uma alta de 0,37% em maio, de um ganho de 0,46% no mês anterior.

"No IPC, a combinação entre a queda do querosene de aviação e o efeito da baixa temporada provocou recuo nas tarifas aéreas, colaborando para a desaceleração dos preços ao consumidor", disse Dias.

Os destaques na desaceleração do IPC foram os itens passagem aérea (-5,96%, ante -5,34%), tarifa de telefone móvel (-1,87%, ante +0,14%) e tomate (-4,78%, ante +23,71%).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por sua vez, subiu 0,26% em maio, ante uma alta de 0,59% em abril.

O IGP-M calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.

(Por Fernando Cardoso)