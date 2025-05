IBGE: emprego com carteira assinada no setor privado soma recorde de 39,6 milhões de pessoas

O País registrou novo recorde no número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado no trimestre terminado em abril. Foram 39,648 milhões de pessoas trabalhando com esse tipo de vínculo, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado representa 319 mil vagas a mais com carteira em apenas um trimestre, aumento de 0,8% nesse contingente de trabalhadores. Em um ano, o setor privado absorveu mais 1,460 milhão de trabalhadores com carteira, alta de 3,8%.

O número de empregados sem carteira assinada no setor privado totalizou 13,660 milhões, queda de 1,6% em relação ao trimestre terminado em janeiro, 220 mil pessoas a menos. Em um ano, esse tipo de ocupação aumentou 0,9%, 121 mil trabalhadores a mais atuando nessas condições.

O número de empregados no setor público somou 12,698 milhões no trimestre até abril, aumento de 1,8% em um trimestre, 221 mil pessoas a mais, além de expansão de 3,5% em um ano, mais 427 mil vagas.

O número de trabalhadores por conta própria totalizou 25,994 milhões, alta de 0,7% no trimestre, mais 178 mil pessoas. Em um ano, houve aumento de 2,1%, mais 544 mil trabalhadores.