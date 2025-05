Josias: Motta manda recado sobre IOF e diz que 'gato subiu no telhado'

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que pediu ao governo Lula (PT) que aponte outra solução para arrecadar recursos no lugar do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), mandou o seu recado ao sugerir que o Congresso não aceitará mais aumento de impostos, avaliou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

O que ele disse com outras palavras, se dirigindo ao Haddad, é mais ou menos o seguinte: 'o Gato subiu no telhado e vamos matar aqui esse aumento do IOF que você decidiu aí por decreto'. Josias de Souza, colunista do UOL

Motta tem buscado soluções para evitar votar os projetos que podem derrubar o decreto do IOF, informaram lideranças ouvidas pelo UOL. Elas dizem que o presidente da Câmara tem dialogado com Haddad para encontrar uma solução viável.

Apesar da pressão da oposição e partidos do centrão, lideranças contam que o deputado prefere achar uma alternativa que evite o desgaste de derrubar uma medida do governo no plenário.

Na semana passada, o Ministério da Fazenda anunciou um congelamento de R$ 31,3 bilhões para este ano para cumprir a meta fiscal de gastos. Além desse bloqueio, o governo anunciou o aumento do IOF com impacto fiscal positivo de cerca de R$ 20 bilhões.

Ao Canal UOL, Josias lembrou que parte do problema fiscal também está concentrado no Congresso e que é preciso mexer nesse vespeiro.

Hugo Motta é médico de formação, então ele entende de diagnósticos. Ele, ao expor o problema fiscal do Brasil, ele fez um diagnóstico que é, no geral, correto. Mas ele fala como quem receita, depois de fazer o diagnóstico correto. Ele receita Um purgante, como se o purgante fosse resolver todos os problemas.

O presidente da Câmara diz, inclusive, que o Congresso está disposto a discutir a revisão dos incentivos fiscais. Só que, nesse contexto todo, o Congresso é parte do problema e não da solução, e tem sido assim ao longo dos anos. Não é de agora.

Ele fala de engessamento do orçamento, e o orçamento está engessado porque o Congresso hoje está controlando mais de 20% do orçamento da parte que está liberada. Hoje, estamos falando de quase 60, de mais de R$ 60 bilhões de emendas. Então, é preciso mexer nesse vespeiro. Josias de Souza, colunista do UOL

Professor: Depoimento de Tarcísio em ação contra Bolsonaro tem peso simbólico

No UOL News, o professor Davi Tangerino afirmou que o depoimento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como testemunha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem peso simbólico e serve apenas para gerar conteúdo nas redes sociais.

Acho que tem um peso no máximo simbólico. O Tarcísio é um sujeito cuja percepção por um grupo político da direita e da extrema-direita é muito positiva, mas, do ponto de vista do jogo estritamente processual, desempenham um papel muito lateral.

Ele dizer 'Jair Bolsonaro nunca me falou nada sobre golpe' não prova que essa conversa não aconteceu. Davi Tangerino, professor de direito penal na UFRJ (Universidade Federal do Rio Janeiro)

O ex-presidente Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado, indicou Tarcísio de Freitas e ex-ministros como testemunhas de defesa no processo no STF (veja abaixo a lista de testemunhas de defesa). O depoimento do governador de São Paulo está previsto para ocorrer amanhã.

Acho que no frigir os ovos é mais uma testemunha para gerar conteúdo para as redes, alimentar um discurso, do que uma testemunha que vai desempenhar um papel realmente impactante na relação processual . Davi Tangerino, professor de direito penal na UFRJ (Universidade Federal do Rio Janeiro)

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: