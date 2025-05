Homem é hospitalizado após introduzir um coco no ânus na Paraíba

Um homem foi hospitalizado na terça-feira (27) com quadro de hemorragia após introduzir um objeto semelhante a um coco no próprio ânus em Belém, cidade no agreste da Paraíba.

O que aconteceu

Homem deu entrada no hospital municipal de Belém com fortes dores na região abdominal e sangramento no reto. Na unidade de saúde, ele recebeu os primeiros atendimentos e passou por alguns exames. Em função da gravidade do caso, foi transferido para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, distante 123 km de Belém.

Transferência foi realizada com auxílio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A equipe médica que atendeu o caso relatou que o homem estava com um "corpo estranho na região retal, semelhante a um coco", e classificou o quadro como "muito doloroso".

Paciente realizou exames de imagem e passou por cirurgia. O objeto foi retirado da região anal do paciente, que segue internado em observação, mas seu quadro clínico é considerado estável.

Procurado, o hospital disse que, a pedido dos familiares, não informa dados pessoais do paciente para garantir sua privacidade.