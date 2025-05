Homem acusado no atropelamento de Liverpool é indiciado no Reino Unido

A polícia do Reino Unido indiciou, nesta quinta-feira (29), um homem de 53 anos por sete crimes por supostamente ter jogado um carro contra uma multidão que comemorava o título da Premier League do Liverpool no início desta semana.

As acusações contra Paul Doyle incluem condução perigosa e lesão corporal grave intencional, disse a chefe de polícia assistente Jenny Sims, da Polícia de Merseyside, em uma coletiva de imprensa.

