Haddad diz que empresários ainda enxergam retorno de investimentos no Brasil apesar de juros altos

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que empresários focados em resultados de longo prazo miram as taxas de retorno ao longo do tempo ao investir no Brasil, apesar de os juros estarem elevados.

Em pronunciamento na cerimônia de retomada das operações do Porto de Itajaí, em Santa Catarina, Haddad disse que o país tem uma carteira de projetos com alta taxa de investimento. Ele também destacou a queda da inflação e os níveis recordes do emprego.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, reportagem adicional de Victor Borges)