Gripe aviária: RS determina restrição de acesso, higienização e vedação em granja

São Paulo, 29/05 - A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) determinou o reforço imediato das medidas de biossegurança em todas as granjas avícolas comerciais do Rio Grande do Sul. A nova diretriz prevê a restrição total do acesso de visitantes às propriedades, a exigência de troca de roupas e calçados para ingresso, bem como a desinfecção adequada de veículos que entram nas granjas.Além disso, as estruturas devem passar por revisão completa: telas antipássaros, passarinheiras, cumeeiras, portões e cercas precisam estar íntegras para evitar o contato das aves de produção com outros animais. A manutenção de silos de ração e reservatórios de água limpos e bem vedados também é obrigatória, assim como a proibição do acesso das aves a piquetes sem telas na parte superior, conforme determina a Portaria Mapa nº 782, de 26 de março de 2025.As medidas constam na Nota Técnica DSA 003/2025, publicada nesta quinta-feira (29), e são uma resposta à detecção de um foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em um estabelecimento comercial em Montenegro, município que teve estado de emergência zoossanitária decretado em 17 de maio."A Seapi está adotando os procedimentos previstos no Plano de Contingência de Influenza Aviária e realizando ações de vigilância agropecuária e educação sanitária na área do foco", afirmou a coordenadora do Programa Estadual de Sanidade Avícola (Pesa), Ananda Kowalski, em nota.