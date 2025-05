Gripe aviária: barreiras sanitárias em Montenegro desinfetaram mais de 4 mil veículos

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) do Rio Grande do Sul informou que 4.025 veículos já foram abordados e desinfetados desde a instalação das estruturas de contenção na região do Vale do Caí, onde está localizada Montenegro, cidade onde foi detectado um caso de gripe aviária em granja comercial. O foco são os veículos que transportam ração, leite e outras cargas vivas entre propriedades rurais.

Com o objetivo de conter a disseminação da gripe aviária, quatro barreiras sanitárias seguem em operação 24 horas por dia em Montenegro. Inicialmente, sete barreiras haviam sido instaladas, mas o número foi reduzido na última sexta-feira, após a conclusão das primeiras vistorias nas propriedades e a ausência de novos casos. As barreiras seguem posicionadas em estradas vicinais no raio de três quilômetros do foco e uma delas está localizada na RS-124, ao norte da cidade.

Além do controle de trânsito, equipes da Seapi visitaram 19 propriedades de subsistência dentro da área de foco e 255 propriedades na área de vigilância, num raio de até dez quilômetros. O trabalho contou com a participação de 34 servidores da Seapi, três do Ministério da Agricultura (Mapa), cinco da Prefeitura de Montenegro e 30 integrantes da Brigada Militar.