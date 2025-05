Ginecologista vai além de saúde íntima e sexual; veja como ele pode ajudar

Quando falamos em saúde da mulher, é praticamente impossível não lembrar do ginecologista. Mas você sabe exatamente o que esse profissional faz, quando procurá-lo e por que ele é tão importante? Mais do que cuidar da saúde íntima, o ginecologista é um verdadeiro aliado da mulher desde a adolescência até a menopausa.

Responsável pela saúde do aparelho reprodutor feminino —útero, ovários, trompas, vagina e mamas—, essa especialidade da medicina foca sua atuação na prevenção, no diagnóstico e tratamento de diversas condições. Seu trabalho vai além das consultas de rotina e inclui acompanhar mudanças hormonais, orientar sobre métodos contraceptivos, cuidar da saúde óssea, sexual e emocional da mulher e até ajudar na promoção do bem-estar geral da paciente.

Muitas vezes, é o ginecologista que faz o diagnóstico de doenças crônica comuns, como hipertensão e anemias, além de encaminhar a paciente para outro especialista quando necessário. Para muitas mulheres, ele é como um clínico geral.

A seguir, respondemos às principais dúvidas sobre a atuação do ginecologista e sua importância na saúde e no cuidado da mulher. Confira:

Quais doenças ou condições o ginecologista trata?

O ginecologista é o médico responsável por diagnosticar, tratar e prevenir diversas condições que afetam a saúde da mulher. Entre os principais problemas acompanhados por esse especialista estão:

Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs);

Infecções vaginais, como candidíase e vaginose;

Endometriose, que causa dor e pode afetar a fertilidade;

Miomas uterinos e cistos ovarianos, que podem alterar o ciclo menstrual e causar desconforto;

Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), uma condição hormonal que interfere na ovulação;

Distúrbios menstruais, como menstruação irregular, muito intensa ou ausente;

Alterações hormonais relacionadas à menopausa e ao climatério;

Infertilidade, ajudando na investigação e no tratamento das dificuldades para engravidar;

Câncer ginecológico, como de colo do útero e de mama, com atuação fundamental na detecção precoce e no encaminhamento para tratamento.

O especialista orienta ainda sobre anticoncepção, educação reprodutiva e sexual e também cuidados gestacionais. Frequentemente, o ginecologista é também obstetra, quando tem a responsabilidade de cuidar tanto da gestante quando do feto.

Quando devo procurar um ginecologista pela primeira vez?

Os especialistas consultados pelo VivaBem recomendam que a primeira consulta aconteça na adolescência, entre 11 e 15 anos, mesmo sem vida sexual ativa. O objetivo nesse momento é tirar dúvidas sobre o desenvolvimento do corpo, menstruação, sexualidade e iniciar os cuidados com a saúde íntima de forma preventiva.

O acompanhamento precoce permite a criação de uma relação de confiança e favorece a prevenção de problemas futuros. Rafael Alves, ginecologista especializado em videocirurgia ginecológica e robótica dos Hospitais Memorial São José e Memorial Star, da Rede D'Or de Pernambuco.

No entanto, crianças com idade abaixo dessa faixa etária também podem necessitar de atendimento para doenças ginecológicas. "Sintomas genitourinários na infância também são tratados pelo ginecologista. Ocasionalmente, suspeita de ocorrência de abuso pode ser identificada. Distúrbios do crescimento e menstruação antes dos oito anos de idade também são situações que fazem a mãe levar a menina ao ginecologista", esclarece Helena Von Eye Corleta, ginecologista especialista em reprodução humana, membro da Comissão Nacional Especializada em Ginecologia da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia) e professora de ginecologia e obstetrícia na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

O ginecologista cuida só da saúde íntima?

Não. A ginecologia se envolve com todos os aspectos importantes na qualidade de vida das mulheres. "Não tratamos apenas da saúde íntima. Questões hormonais, como alterações na tireoide, TPM (Tensão Pré-Menstrual), menopausa, e também emocionais, como ansiedade relacionada à sexualidade e autoestima, fazem parte do cuidado ginecológico integral", explica Anne Pereira, ginecologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Na saúde emocional, o ginecologista pode ainda identificar sinais de depressão pós-parto, transtornos de humor relacionados à oscilação hormonal ou menopausa. Além disso, a saúde óssea também está entre os cuidados observados pela especialidade.

Com que frequência devo ir ao ginecologista?

Mesmo sem sintomas, o ideal é fazer uma visita ao ginecologista pelo menos uma vez por ano. Esse acompanhamento regular permite detectar doenças precocemente por meio da realização de exames preventivos, além de ser um espaço de orientação para hábitos de vida mais saudáveis, orientação de vacinações e anticoncepção adequada.

Se houver fatores de risco, como antecedentes de câncer, uso de hormônios e histórico de infecções, ou sintomas específicos, as consultas podem ser mais frequentes. Siga sempre a orientação do seu médico.

Imagem: iStock

Como funciona uma consulta ginecológica?

A consulta inclui uma conversa sobre histórico de saúde, reprodutivo e familiar, hábitos de vida, menstruação, sexualidade e sintomas (queixas), se existirem. Em seguida, é realizado o exame físico, que pode incluir a avaliação das mamas e, quando necessário, o exame ginecológico com o "especulo" (instrumento que permite observar o colo do útero).

Quanto aos exames laboratoriais e de imagem, geralmente são solicitados o papanicolau (coleta de células do colo do útero para análise), exames de sangue para avaliação hormonal e sorologias, ultrassonografias e, conforme a idade, mamografias. O médico também pode orientar sobre vacinação de HPV.

Existem especializações dentro da ginecologia?

Sim. A formação básica é a ginecologia e obstetrícia (feitas em conjunto), mas o profissional pode se especializar em áreas como:

Obstetrícia (acompanhamento da gestação e parto);

Oncoginecologia (tratamento de cânceres femininos);

Reprodução assistida (fertilidade e fertilização in vitro);

Uroginecologia (distúrbios do assoalho pélvico e incontinência urinária);

Ginecologia endócrina (distúrbios hormonais femininos);

Sexologia (distúrbios sexuais);

Ginecologia infanto-puberal (saúde ginecológica de crianças e adolescentes);

Cirurgia minimamente invasiva (como a laparoscopia e a cirurgia robótica).

Homens podem consultar um ginecologista?

Embora o foco da ginecologia seja o cuidado da saúde da mulher, em situações muito específicas, como aconselhamento de casais com infertilidade, o ginecologista pode orientar também o parceiro masculino. Outra situação é no atendimento aos homens trans (que nasceram com o sexo biológico feminino), principalmente se ainda têm útero e ovários para rastreamento de doenças ginecológicas e prevenção de gestação indesejada, por exemplo.

Como escolher um bom ginecologista?

Busque indicações de pessoas de confiança e procure um profissional que escute sem julgamentos, respeite suas escolhas, explique com clareza e atualize-se constantemente. Sentir-se acolhida e segura é fundamental neste momento. A relação de confiança é essencial, especialmente em consultas que envolvem temas íntimos.

Verificar a formação do médico também é importante. Você pode fazer essa pesquisa nos Conselhos Regionais de Medicina onde os médicos formados e os especialistas são cadastrados. O site da Febrasgo também tem registro dos especialistas em ginecologia e obstetrícia.

Por que é importante manter o acompanhamento com um ginecologista em todas as fases da vida?

O corpo da mulher passa por muitas transformações: menarca (primeira menstruação), vida sexual, gravidez, climatério e menopausa. Cada fase traz necessidades diferentes. O acompanhamento regular permite prevenir doenças, tratar alterações precocemente e orientar para uma melhor qualidade de vida em todas as etapas. O cuidado contínuo é fundamental para promover a saúde integral da mulher.

Fontes: Anne Pereira, ginecologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz; Rafael Alves, ginecologista especializado em videocirurgia ginecológica e robótica do Hospital Memorial São José e Hospital Memorial Star, da Rede D'Or de Pernambuco (@drrafaelalvesgineco); Helena Von Eye Corleta, ginecologista especialista em reprodução humana, membro da Comissão Nacional Especializada em Ginecologia da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia) e professora de ginecologia e obstetrícia na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).