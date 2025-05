Geleira desaba na Suíça, cria lago e ameaça cidade com gelo, pedras e terra; veja

O impressionante desabamento de uma geleira na quarta-feira, nos Alpes suíços, destruiu parcialmente o município de Blatten, no sul do país. As autoridades se preocupam agora com a formação de um lago artificial após a avalanche de milhões de metros cúbicos de gelo, terra e pedras, que pode inundar a região.

O lago artificial que se formou após o deslizamento da geleira Birch tende a aumentar de tamanho hora após hora com o bloqueio do rio Lonza, que atravessa o fundo do vale de Lötschental, fazendo as autoridades temerem inundações. O cantão de Valais declarou situação de emergência.

Segundo o responsável pela gestão dos perigos naturais do local, Raphaël Mayoraz "o congestionamento" no rio Lonza tem cerca de dois quilômetros de extensão. O especialista comparou o acúmulo de gelo, terra e pedra a "uma montanha".

"Vamos tentar compreender as dimensões [da catástrofe] hoje", explicou Antoine Jacquod, responsável pela segurança civil e militar da região, à agência de notícias Keystone-ATS. "Existe um grande risco de represamento [do rio], que pode inundar o vale", reiterou o responsável, referindo-se aos detritos que obstruem o rio.

Por precaução, 16 pessoas foram retiradas na noite de quarta-feira da região, que corre o risco de ser atingida por uma eventual inundação. Além disso, uma barragem artificial foi esvaziada preventivamente para ser preenchida, se necessário, com a água represada pela queda dos detritos. Segundo as autoridades, caso a água transborde, será necessário considerar a evacuação total do vale.

Exército mobilizado

A administração cantonal do Valais solicitou ao Exército o fornecimento de equipamento para proteger o leito do rio e para remover os detritos. Militares mapearam os estragos na região para identificar as necessidades. No entanto, segundo Antoine Jacquod, até o momento, não há previsão de quando as intervenções começarão.

O desabamento da geleira deixou uma pessoa desaparecida, um homem de 64 anos que morava na região. A localidade havia sido esvaziada na semana passada. O incidente era esperado há vários dias, após vários deslizamentos de rochas desta região montanhosa.

As impressionantes imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram uma imensa onda de gelo e destroços desabando da montanha de Bietschhorn, no vale de Lötschental. De acordo com Raphaël Mayoraz, três milhões de metros cúbicos de detritos despencaram da geleira. O fenômeno foi registrado por todas as estações sísmicas da Suíça.

(Com informações da AFP)