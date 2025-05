Está nevando no Brasil: previsão se confirma e fenômeno atinge SC e RS

Do UOL, em São Paulo

O Brasil teve o primeiro registro de neve de 2025 na madrugada de hoje no estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Neve atingiu cidades da serra catarinense, segundo a Defesa Civil do estado. Em Urupema, os termômetros ficaram em -1ºC e em São Joaquim flocos foram vistos pelos turistas no começo da manhã.

Na serra gaúcha, registros de neve foram feitos em ao menos quatro cidades. Segundo o MetSul, neve caiu em São José dos Ausentes, São Francisco de Paula, Bom Jesus e Cambará do Sul.

Ocorrência de neve confirmou projeções meteorológicas. A soma da umidade trazida por um ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul e da massa de ar gelado em baixa pressão atmosférica que entrou no estado criou cristais de gelo e neve nas nuvens, informou o Climatempo ontem.

Defesa Civil alerta para chances de geada, congelamento de pistas e de tubulações. A orientação da Defesa Civil de SC é de que motoristas tenham cuidado redobrado nas pistas em região de serra e que acompanhem as redes sociais do órgão, acionando o número 199 ou o telefone dos bombeiros (193) em caso de emergência.

Tempo vai voltar a esquentar amanhã na região sul. Segundo as projeções meteorológicas, as chances de neve se dissipam a partir de amanhã, mas há previsão de geada nos três estados sulistas.