Quem é o próximo líder do Hamas e por que ele foi apelidado de 'Fantasma'

Caso confirmada a morte de Mohammad Sinwar, apontado como o mais recente chefe do Hamas, seu aliado Izz al-Din Haddad, que atualmente comanda as operações armadas no norte da Faixa de Gaza, poderá assumir a liderança do grupo extremista.

O que se sabe sobre Izz al-Din Haddad

Israel aponta al-Din Haddad como sucessor de Sinwar e responsável pela reabilitação parcial da infraestrutura militar do Hamas no norte de Gaza. Segundo o governo israelense, ele também seria o responsável por liderar os ataques e as respostas do grupo palestino às ofensivas das forças de Israel na região.

Autoridades do Hamas descrevem al-Din Haddad como um "fantasma", capaz de desaparecer. A alcunha é a mesma usada para descrever Sinwar, que por muito tempo se manteve longe dos holofotes da mídia e conseguiu "enganar" as agências de inteligência israelenses (leia mais sobre Sinwar abaixo).

Panfleto israelense distribuído em Gaza afirma que al-Din Haddad está sendo buscado. "Daremos a você uma maneira rápida e fácil de ir para o inferno", diz mensagem. Veículos de mídia israelenses, como The Jerusalem Post e Israel Radar, divulgaram a imagem de um panfleto, atribuído às forças militares de Israel e visto na região palestina, que ameaça de morte o aliado e suposto sucessor de Sinwar.

Não exitaremos por um momento em subjugar quem quisermos e elevar quem acharmos digno disso. (...) Seus amigos que vieram antes estão esperando por você. Sinwar diz que eles não entrarão no inferno sem você, não se preocupe. Nós forneceremos a você uma passagem rápida e próxima para o inferno. Trecho de panfleto israelense distribuído em Gaza

Israel drops leaflets in Arabic threatening to send Gaza Brigade Commander Izz al-Din Haddad to hell soon, N12 News reports; he is the last surviving member of the Hamas senior command on October 7. https://t.co/3aZZZSWoZc pic.twitter.com/iTbDoWL0bG -- Israel Radar (@IsraelRadar_com) May 26, 2025

Sobre Mohammad Sinwar

O líder do Hamas Mohammed Sinwar em vídeo divulgado pelo exército israelense Imagem: Exército Israelense/Divulgação via REUTERS

"Eliminamos Mohammed Deif, Yahya Sinwar e Mohammed Sinwar", declarou Benjamin Netanyahu ontem, durante discurso no Knesset, o parlamento israelense.

Em 14 de maio, a imprensa israelense havia noticiado que Sinwar estava possivelmente morto. O líder e outros altos funcionários do Hamas teriam sido assassinados no dia anterior, em um ataque a uma instalação descrita como um bunker de comando e controle do grupo sob o Hospital Europeu na cidade de Khan Younis, segundo a Reuters. As autoridades israelenses não haviam confirmado a morte de Sinwar até então.

Aos 50 anos, Sinwar raramente aparecia em público ou falava com a mídia. Ele foi elevado às fileiras superiores do Hamas em 2024, após a morte em combate de seu irmão Yahya, apontado pelo governo de Benjamin Netanyahu como mentor do ataque de 2023 em Israel, que culminou nas ofensivas a Gaza. Sinwar, mais tarde, foi nomeado líder geral do Hamas, que ainda não confirmou oficialmente a sua morte.

Ainda não se sabe como a morte de Sinwar afetará a tomada de decisões do grupo como um todo. Conforme apurado pela Reuters, não há consenso se sua morte fortaleceria ou diminuiria a influência dos membros exilados do conselho de liderança do Hamas nas decisões sobre as negociações de cessar-fogo.

Assim como seu irmão e ex-líder do Hamas, Sinwar sobreviveu a várias tentativas de assassinato por parte de Israel. Entre elas, estão ataques aéreos e explosivos plantados, segundo fontes do Hamas informaram à Reuters. Um dos episódios teria ocorrido quando Sinwar visitou um cemitério e seus companheiros descobriram que um explosivo controlado remotamente, disfarçado de tijolo, havia sido colocado em seu caminho.

Israel divulga que Sinwar desempenhou papel central no planejamento e execução do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel. Ele também é amplamente considerado um dos mentores do ataque transfronteiriço de 2006 e do sequestro do soldado israelense Gilad Shalit, que ficou preso por cinco anos antes de ser trocado por mais de mil palestinos detidos por Israel.

Com Reuters*