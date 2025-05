Evitar picos de glicose pode ajudar a manter o peso; veja como fazer isso

Quando ingerimos carboidratos refinados, como pão branco, doces, massas e refrigerantes, a glicose entra rapidamente na corrente sanguínea, causando o "pico de glicose". Até mesmo sucos de fruta podem levar a isso, devido à frutose (açúcar da fruta) e falta de fibras.

Para equilibrar os níveis de açúcar, o pâncreas então libera insulina. Com muita insulina em circulação, a glicose cai rapidamente, causando cansaço, irritação e mais fome —o que leva a gente a comer mais, novos picos e ao acúmulo de gordura.

Esse descontrole dos picos de glicose acaba criando um ciclo vicioso. Depois dos picos vem mais fome, a pessoa acaba buscando mais uma vez essas fontes rápidas de glicose, com doces, biscoitos etc. Vânia Assaly, endocrinologista e nutróloga

Quando isso acontece de forma repetitiva e intensa, o corpo ainda pode desenvolver resistência à insulina —um estado em que as células deixam de responder bem ao hormônio.

Imagem: Getty Images

Benefícios da glicemia equilibrada

Segundo Assaly, o controle dos picos de glicemia é um dos pilares mais importantes da dieta. E são vários os benefícios:

Mais energia e menos fadiga: Quando o açúcar no sangue sobe rapidamente após uma refeição rica em carboidratos refinados e depois cai bruscamente, você pode sentir fadiga e sonolência.

Mais controle do apetite e menos compulsões: Flutuações na glicose podem estimular a fome desnecessária e levar ao consumo excessivo de alimentos, especialmente ricos em açúcar e carboidratos refinados.

Menos inflamação e envelhecimento mais lento: Picos frequentes de glicose aumentam processos inflamatórios no corpo, podem danificar o colágeno e elastina e contribuem para o envelhecimento celular precoce, inclusive da pele.

Prevenção de doenças metabólicas: Mesmo quem não tem resistência à insulina pode desenvolver diabetes tipo 2 ao longo da vida, especialmente se houver histórico familiar ou hábitos alimentares ruins.

Mais saúde mental e cognitiva: Picos de glicose e quedas bruscas podem afetar o humor, aumentar a ansiedade e prejudicar a concentração. Estudos sugerem ainda que níveis elevados de açúcar no sangue ao longo do tempo podem aumentar o risco de declínio cognitivo e doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

Dicas para evitar picos de glicose

Controlar os picos de glicose não é a única resposta para o ganho de peso, mas pode ser uma ferramenta valiosa. Algumas sugestões são:

1. Evitar carboidratos simples e refinados

Farinha branca, açúcar, bolos, biscoitos e massas feitas com farinha refinada aumentam rapidamente a glicose no sangue. Prefira opções integrais e minimamente processadas.

2. Comer fibras, proteínas e gorduras antes dos carboidratos

Se for comer um prato de massa, por exemplo, comece com uma salada com folhas e vegetais crus, uma proteína (como frango ou peixe) e uma fonte de gordura saudável (azeite, abacate, castanhas). Isso reduz a velocidade de absorção do carboidrato e evita picos glicêmicos.

Imagem: iStock

3. Adicionar uma fonte de gordura boa às refeições com carboidratos

Se for comer macarrão, adicione azeite ou abacate ao prato. Isso reduz a resposta glicêmica e prolonga a saciedade.

4. Aumentar o consumo de fibras

A recomendação diária é consumir cerca de 30 g de fibras por dia. Boas fontes incluem vegetais, sementes de chia e linhaça, aveia, leguminosas (grão-de-bico, feijão, lentilha) e frutas com casca. Fibras ajudam a retardar a absorção de glicose, melhoram o trânsito intestinal e promovem saciedade.

5. Se possível, movimentar-se após as refeições

Uma caminhada de 10 a 15 minutos depois de comer pode ajudar a reduzir o pico glicêmico e a melhorar a resposta à insulina.

6. Dormir bem e controlar o estresse

Altos níveis de cortisol e noites mal dormidas favorecem a resistência à insulina e aumentam o apetite por carboidratos rápidos. Técnicas de relaxamento e horários regulares de sono são essenciais.

*Com informações de reportagem publicada em 07/02/2025