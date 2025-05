'Ouvi que era coisa da minha cabeça': ela vive com a 'doença do carrapato'

A jornalista Beatriz Burgos, 39, é uma paciente em remissão da doença de Lyme, conhecida como "doença do carrapato". Seus sintomas começaram em 2012, mas ela somente obteve o diagnóstico médico em 2014, após desencadear um quadro crônico — pouco disseminado no Brasil.

Um artigo publicado pela revista americana Times revela que quase meio milhão de pessoas adquirem a doença de Lyme todos os anos nos Estados Unidos. E, mesmo com a alta incidência, a média de médicos procurados pelos pacientes até o diagnóstico é de cinco, mas há quem passe por pelo menos 50 profissionais.

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

No Brasil não há contabilização de infectados. E a própria história de Beatriz mostra o quão difícil é obter o diagnóstico e, depois, conviver com possíveis idas e vindas da doença. A VivaBem, a brasiliense contou sua história e os motivos que a levaram a criar a campanha "Fala da Lyme, Brasil", que tem objetivo de trazer o holofote que os pacientes acreditam que a condição mereça.

Primeiros sintomas

"Até a Lyme, nunca tive problemas de saúde. Fui uma criança saudável, de jogar na rua, cair, ralar. Em 2012, com 27 anos, comecei a ter febres que subiam sem eu perceber. Só notava quando alguém comentava. Ao medir, estava com 41º ou 42º C.

Vieram a fadiga inexplicável e uma insônia terrível. Eu não conseguia dormir, mesmo exausta.

Em 2013, tive uma embolia pulmonar. Atribuíram a uma viagem longa aos EUA, a sobrepeso e a uso de anticoncepcional. Fiz exames para trombofilia, tudo negativo. Fiquei um ano em tratamento, depois parei de usar anticoncepcional e passei a tomar cuidados em viagens.

Na mesma época, emagreci 46 kg com dieta e exercícios. Os fatores de risco sumiram, mas o mal-estar crescia. Meus exames de sangue estavam muito alterados; levantaram hipótese de leucemia. Um médico chegou a dizer que por eles eu nem precisava de punção lombar (exame comumente realizado para detectar leucemia e outras doenças).

Fui a um hematologista experiente. Ele descartou leucemia e disse que meus exames eram incongruentes. O diagnóstico mais provável era uma infecção, e então fui encaminhada ao infectologista.

A médica que me atendeu, uma grande referência da especialidade aqui em Brasília, pediu sorologia para doenças menos comuns e uma delas foi para Lyme. Deu positivo. "Três semanas de antibiótico e pronto", ela disse.

Foi ótimo naquele momento ter um diagnóstico. Aceitei o tratamento e segui minha vida. Mas piorei com o tempo.

Beatriz Burgos

'Não existe Lyme no Brasil'

Hoje sei que minha piora era um quadro de reação de Jarisch-Herxheimer, uma resposta à morte da bactéria. Na época, não sabia. Nunca tinha tomado antibiótico por tanto tempo.

Voltei à médica. Ela disse que eu podia ter tido um câncer que não se manifestou. Tive dormência no lado esquerdo, perda de força e coordenação. Achei que fosse AVC (acidente vascular cerebral), mas os exames não mostraram nada.

Beatriz durante exames e testes na sua caminhada pelo tratamento da Lyme Imagem: Divulgação/Alexandra Paz

Procurei um neurologista, fiz exames e nenhuma alteração. Ele perguntou se eu tinha tido alguma doença e falei do Lyme. E então ele disse: 'Você sabe que Lyme pode se tornar crônico? Que pode atingir o sistema neurológico?'. E eu respondi que não.

Ele me mandou artigos e falou sobre o tratamento prolongado. Foi quando voltei na infectologista que me atendia, e ela disse: 'não existe Lyme crônico. Nem existe Lyme no Brasil.'

Mas eu não aceitei a resposta. Pesquisei e encontrei outros pacientes com sintomas semelhantes e que nunca saíram do país.

Neste ano, que era 2015, fiz um tratamento de 28 dias com antibiótico intravenoso, corticoide, suplementos e probióticos. Estava com dificuldades motoras, dormência, mas me comprometi: 'Se eu aguentar esses 28 dias, vou correr uma meia maratona.'

Em outubro do mesmo ano, subi a escadaria do museu da Filadélfia, do filme Rocky Balboa, vestida como ele, ouvindo a música e chorando. Em novembro de 2015, completei minha primeira meia maratona. E, para mim, foi a maior vitória.

A doença estava controlada. Respondi bem ao tratamento e comecei a conhecer outras pessoas que também enfrentavam Lyme. Muitas haviam sido desacreditadas por médicos, que falavam que Lyme não existia no país ou que não passava de uma reação cruzada.

Saúde 'em declínio'

Em 2021, quando já me achava livre da Lyme, comecei a passar mal novamente. Depois de uns dias, tive uma leve melhora, mas a saúde entrou em declínio.

Tinha mãos e pés gelados, dificuldade para respirar, dormência. Mesmo feliz com o trabalho, emagreci muito. Vomitava, sentia náuseas só com cheiro de comida.

Em 2022, fui para outro projeto de trabalho. Comecei a tremer, esquecer palavras, lia e não compreendia. Tive rigidez no pescoço, dores, desmaios. Desmaiei dirigindo e graças a Deus o sinal estava fechado. Em casa, desmaiei enquanto fazia miojo. Minha mãe achou que eu estivesse morta. Foi quando eu decidi buscar ajuda.

O gaslighting [manipulação psicológica, em tradução livre] mais insano é o médico. A gente tenta convencer os médicos, chefes e até a família de que não estamos bem. No fim, quase duvidei de mim mesma. Na verdade, eu duvidei.

Beatriz Burgos sobre sua a demora em buscar ajuda

Em minhas pesquisas, encontrei o dr. Carlos Levischi, referência em Lyme. Contei tudo e ele disse: 'Você já relatou todos os sintomas. A doença reativou.'

Nesse ínterim tive dengue e minhas plaquetas despencaram. Vieram dores, manchas, confusão mental. Meu tratamento regrediu. O médico propôs o uso de cateter PICC (cateter central de inserção periférica) para antibiótico intravenoso. Aceitei. Neste momento já não tomava banho com a porta fechada, não dirigia, não segurava a câmera para fotografar, que era uma das minhas funções no trabalho, e estava com névoa mental, esquecia tudo.

Foram 56 dias de antibiótico intravenoso. Depois, antibióticos orais, suplementos, probióticos e benzetacil a cada 21 dias. E, depois de dois anos de tratamento, hoje estou em remissão.

Beatriz durante seu tratamento com antibiótico intravenoso Imagem: Divulgação/Alexandra Paz

'Fala da Lyme, Brasil!'

Passei a ver essa fase como pós-quimioterapia: primeiro, você destrói o que te destrói, depois reconstrói a saúde. Maio é o mês da doença de Lyme nos EUA e também da saúde mental. Vi nisso um sinal. Resolvi falar. Antes, só tinha o doutor Carlos. Hoje, outros médicos já reconhecem a doença.

Criei a campanha "Fala da Lyme Brasil". Precisamos falar. Se for só no grupo do WhatsApp, nada muda. Cansei de ouvir que era "coisa da minha cabeça". Com pouco apoio, impulsionei nas redes. Médicos passaram a me procurar dizendo que era importante falar e a pauta ganhou visibilidade.

Eu sempre digo que a campanha não é sobre vitimismo: é sobre esperança. Já ouvi que o que me matava era o tratamento, e eu sou a prova viva de que isso não é verdade. E tem outra coisa: o paciente com Lyme também adoece psicologicamente.

Hoje, não se fala em cura. Fala-se em remissão. E eu sigo falando. Porque alguém precisa começar.

Beatriz Burgos

O que é a doença de Lyme

A Doença de Lyme é causada pela bactéria Borrelia, transmitida pela picada de carrapatos infectados. Segundo Carlos Levischi, especialista em medicina pulmonar e doença de Lyme, a infecção pode ocorrer até em áreas verdes urbanas ou mesmo no quintal de casa. "Mesmo formas jovens de carrapatos, quase invisíveis, podem transmitir a doença", alerta.

Condição possui três fases: localizada, disseminada inicial e disseminada tardia (crônica). "No início, pode parecer uma gripe. Em estágios mais avançados, afeta articulações, sistema nervoso, coração e até o sistema neurológico", explica Levischi.

"Nem todo mundo apresenta o eritema migratório, aquela mancha em forma de alvo." O imunologista explica que a mancha característica da doença que pode surgir na pele dos pacientes ocorre em me nos de 30% dos casos, o que torna o diagnóstico ainda mais desafiador, fazendo com que muitos passem por diversos médicos antes da confirmação.

Muitos pacientes acabam ajudando no próprio diagnóstico. Eles sofrem com os sintomas, fazem buscas, pesquisam por conta própria e, às vezes, são eles que pedem ao médico o exame para Lyme. Carlos Levischi, médico especialista em doença de Lyme e membro do ILADS (Sociedade Internacional para doença de Lyme e infecções associadas).

Tratamento é feito com antibióticos, mas o tempo varia. Casos crônicos podem exigir meses ou anos, com suplementação e probióticos para proteger o corpo das medicações. "O tratamento para Lyme é bastante personalizado", diz Levischi. Há entidades, no entanto, que evitam tratar casos como esse com a denominação de "Lyme crônico". O CDC, dos EUA, explica que não o faz pois isso indicaria que há uma infecção em curso, continuamente, o que não acontece.

"Falamos mais em remissão do que em cura." Segundo o especialista, a doença pode recidivar, exigindo novo tratamento, por isso o acompanhamento é essencial.

Prevenção: usar repelente, roupas claras, sapato fechado e verificar o corpo após atividades ao ar livre.