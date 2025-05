Discussão com Congresso sobre IOF mostra melhora institucional, diz Guimarães

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, disse nesta quinta-feira, 29, que a reação do Congresso ao aumento do IOF não é um fator de preocupação. Ele argumentou que, ao dialogar com o governo sobre o tema, o Legislativo demonstra que houve uma "melhora institucional" no País.

"O Congresso poderia simplesmente tramitar um PDL e aprovar sem discussão. A gente sabe que não é comum, mas poderia ter feito", disse Guimarães. "Ter conversado com o governo, mostrado as preocupações e dado um tempo para essa discussão ocorrer, eu acho que faz parte, inclusive, incorpora no que eu estava comentando da melhoria institucional."

Mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse ter combinado ontem que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria dez dias para apresentar ao Congresso um "plano alternativo" à alta do IOF. O acordo surgiu na noite de quinta-feira, 28, em uma reunião com Haddad e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ele afirmou.

Segundo Guimarães, isso dá tempo à equipe econômica para pensar em soluções e alternativas para a questão. "Eu acho que a gente vai ter tempo para poder aperfeiçoar e, novamente, voltar para uma conversa com o Congresso Nacional", disse Guimarães em conversa com jornalistas na saída do 4º Congresso da Abipag, em Brasília.