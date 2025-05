Dell eleva previsão de lucro anual com forte demanda por servidores de IA

(Reuters) - A Dell Technologies aumentou sua previsão de lucro anual nesta quinta-feira, sinalizando a crescente demanda por seus servidores alimentados por inteligência artificial, que são equipados com os poderosos chips da Nvidia.

Empresas como a Dell e a Super Micro Computer têm se beneficiado da crescente demanda por esses servidores, mas o alto custo de produção e a concorrência acirrada têm pressionado as margens.

"Geramos US$12,1 bilhões em pedidos relacionados à IA apenas neste trimestre, superando o total de remessas de todo o ano fiscal de 2025 e deixando um saldo de US$14,4 bilhões em pedidos em carteira", disse o diretor de operações da Dell, Jeff Clarke.

Os resultados seguem anúncio do Departamento de Energia dos Estados Unidos nesta quinta-feira sobre o lançamento de um novo supercomputador que usará a tecnologia avançada da Dell e da Nvidia para realizar tarefas complexas de computação.

A Dell agora espera que o lucro anual ajustado seja de US$9,40 por ação, contra sua previsão anterior de US$9,30 por ação. A empresa reiterou sua perspectiva para a receita anual.

A companhia prevê que a receita do segundo trimestre fique entre US$28,5 bilhões e US$29,5 bilhões, acima da estimativa média dos analistas de US$25,05 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

Para o lucro ajustado do segundo trimestre, a Dell prevê um ganho de US$2,25 por ação, também acima das estimativas de US$ 2,09 por papel.

A receita da empresa no primeiro trimestre somou US$23,38 bilhões, em comparação com as expectativas de US$23,14 bilhões.

Em base ajustada, a Dell lucrou US$1,55 por ação no primeiro trimestre, abaixo das estimativas de US$1,69 por papel.

(Reportagem de Jaspreet Singh em Bengaluru)