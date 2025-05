Defesa Civil de Gaza reporta 44 mortos em ataques israelenses nesta quinta-feira

A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou que bombardeios israelenses mataram 44 pessoas nesta quinta-feira (29), incluindo 23 que morreram em um ataque a uma casa no centro do território palestino.

"Quarenta e quatro pessoas foram mortas em ataques israelenses na Faixa de Gaza", disse à AFP o chefe da Defesa Civil, Mohamed Al Mughayir. Vinte e três delas foram mortas em uma casa "a leste do campo de refugiados de Al Bureij", no centro da faixa costeira, acrescentou.

Outras duas, disse ele, foram mortas por "disparos de forças israelenses esta manhã perto do centro de ajuda humanitária dos Estados Unidos no Eixo Morag", no sul da Faixa.

Questionado pela AFP sobre o ataque em Bureij e os tiros perto do centro de ajuda humanitária, o Exército israelense afirmou que investigava essa informação.

O centro de ajuda humanitária, administrado por uma organização apoiada pelos EUA, faz parte de um novo plano de distribuição de ajuda em Gaza que, segundo Israel, visa impedir que o Hamas apreenda suprimentos.

O programa, no entanto, recebeu críticas generalizadas, principalmente das Nações Unidas.

Imagens da AFP registradas em Al Bureij mostraram palestinos vasculhando os escombros de um edifício.

Em um comunicado, o Exército afirmou ter bombardeado "dezenas de alvos terroristas em toda a Faixa de Gaza" ao longo do dia.

"Os alvos atacados incluíam terroristas, estruturas militares, postos de observação e atiradores de elite que representavam uma ameaça às tropas israelenses na área, túneis e outros locais de infraestrutura terrorista", acrescentou o comunicado.

A guerra em Gaza eclodiu em 7 de outubro de 2023, após um ataque do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel.

