Coreia do Norte possibilitou ataques russos à infraestrutura civil ucraniana, diz grupo de monitoramento

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte permitiu que a Rússia aumentasse os ataques com mísseis contra infraestruturas civis ucranianas essenciais e forneceu mais de 20.000 contêineres de munições, de acordo com um relatório da Equipe de Monitoramento de Sanções Multilaterais, um grupo formado por 11 membros da ONU.

O grupo, lançado em outubro do ano passado para monitorar as sanções da ONU contra a Coreia do Norte depois que um painel do Conselho de Segurança foi descartado pela Rússia e pela China, também disse que Moscou ajudou a Coreia do Norte a melhorar o desempenho dos mísseis em troca do fornecimento de dados.

Cerca de nove milhões de cartuchos de munição de artilharia e lançadores de foguetes foram enviados da Coreia do Norte para a Rússia por navios de carga russos como parte da cooperação militar entre os dois países, violando as sanções da ONU, segundo o grupo.

"Pelo menos em um futuro próximo, a Coreia do Norte e a Rússia pretendem continuar e aprofundar ainda mais sua cooperação militar em contravenção às resoluções relevantes do Conselho de Segurança da ONU", disse o grupo em seu primeiro relatório.

O grupo é formado por Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e oito Estados membros da ONU e foi criado depois que a Rússia vetou a renovação de um painel da ONU que impôs sanções aos programas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte por 15 anos.

A China se absteve na votação.

A ajuda da Coreia do Norte "contribuiu para a capacidade de Moscou de aumentar seus ataques com mísseis contra cidades ucranianas, incluindo ataques direcionados contra infraestruturas civis essenciais", informou o relatório.

Desde que começou a enviar munição para a Rússia em setembro de 2023, a Coreia do Norte transferiu pelo menos 100 mísseis balísticos, artilharia autopropulsada, lançadores múltiplos de foguetes de longo alcance e munições para eles, de acordo com o relatório.

Em troca, a Rússia "apoiou os programas de mísseis balísticos da Coreia do Norte fornecendo feedback de dados (...) levando a melhorias no desempenho da orientação de mísseis", disse. Moscou também forneceu equipamentos de defesa aérea e mísseis antiaéreos, bem como sistemas de guerra eletrônica para a Coreia do Norte, acrescentou.

Após meses de silêncio, Coreia do Norte e Rússia confirmaram em abril que Pyongyang enviou soldados para lutar pela Rússia na guerra da Ucrânia, como parte de um tratado de parceria estratégica abrangente que seus líderes assinaram no ano passado.

(Reportagem de Jack Kim)