Confirmado assassinato de cinco músicos no México supostamente às mãos do tráfico

Autoridades mexicanas confirmaram, nesta quinta-feira (29), que cinco corpos encontrados na cidade de Reynosa são de membros de um grupo musical que estavam desaparecidos, informou a promotoria do estado de Tamaulipas, que acrescentou que nove supostos narcotraficantes foram detidos.

Os corpos foram encontrados em um prédio da cidade de Reynosa, no estado de Tamaulipas, no noroeste do país. O edifício está sendo inspecionado para determinar "as circunstâncias de como foram privados da vida os integrantes do grupo musical Fugitivo", disse o promotor regional, Irving Barrios.

Nove supostos membros do Cartel do Golfo foram detidos por esse caso, informou Barrios.

O paradeiro dos músicos, cinco homens entre 20 e 40 anos, era desconhecido desde o domingo passado, quando tinham uma apresentação marcada em um bar do centro de Reynosa, segundo seus familiares.

Barrios informou que os artistas foram sequestrados na noite de domingo, quando se dirigiam ao evento a bordo de uma caminhonete preta.

Seus sequestradores os levaram, em seguida, ao local onde acabaram sendo assassinados, acrescentou o promotor.

