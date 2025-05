China lança plano para impulsionar cadeias de ofertas e indústrias digitais

O Ministério do Comércio da China anunciou a implementação de requisitos relevantes do "Plano de Ação Especial para Acelerar o Desenvolvimento da Cadeia de Suprimentos Digitais", após uma reunião em Pequim para a promoção da construção da cadeia de suprimentos digitais, que aconteceu no dia 26 de maio, e contou com a participação do vice-ministro da pasta, Sheng Qiuping.

A reunião destacou que a construção de cadeias de suprimentos digitais e inteligentes é uma parte importante da construção de um novo padrão de desenvolvimento, além de ser uma "força motriz" para promover o desenvolvimento de alta qualidade da indústria, um meio importante para reduzir os custos logísticos de toda a sociedade e um "requisito inevitável" para a construção de um mercado interno forte.

"Devemos aproveitar as oportunidades de desenvolvimento da economia digital e da inteligência artificial (IA), fortalecer a coordenação geral, otimizar o ambiente político, incentivar a exploração e a inovação, realizar um bom trabalho na promoção típica e promover a eficácia do trabalho da cadeia de suprimentos digital", menciona a nota oficial.

Em coletiva de imprensa, a porta-voz do ministério, He Yongqian, os responsáveis pelo plano concentraram-se em cinco áreas principais, incluindo agricultura, manufatura, atacado, varejo e logística, para superar as dificuldades e gargalos na inovação da cadeia de suprimentos da indústria. Para uma próxima etapa, ela afirmou que o Ministério do Comércio trabalhará com os departamentos relevantes para acelerar a implementação do plano de ação.