Celso Portiolli, o famoso mais querido do Brasil? Estudo aponta que sim

O apresentador Celso Portiolli é o líder de reputação entre o público nacional, seguido pelas atrizes Paolla Oliveira e Grazi Massafera, segundo o estudo Reputation Score 2025.

No outro lado do estudo, no topo da rejeição, aparecem o empresário Felipe Neto, a cantora Anitta e o apresentador Léo Dias.

O estudo também revela quem são as figuras públicas mais conhecidas nacionalmente. O jogador de futebol Neymar lidera, com 99,4% de awareness, seguido pela cantora Ivete Sangalo e pela apresentadora Ana Maria Braga, ambas com 98,4%.

Como funciona o estudo

Com uma metodologia proprietária, o levantamento da empresa Data-Makers, em parceria com as agências CDN e Sotaq, combina 2.500 entrevistas online com análise de comportamento digital (online e nas redes sociais).

Depois disso, classifica a imagem pública de famosos em uma escala de -100 a 100 pontos, com base em quatro pilares: favorabilidade, rejeição, influência e propensão à compra.

O índice pode ajudar marcas, agências e o próprio público sobre quem realmente gera valor, influência e confiança. Para Fabio Santos, CEO da CDN, os resultados obtidos na pesquisa reforçam que reputação é um ativo intangível, mas de valor concreto.

Em um ambiente altamente polarizado e dinâmico, entender como essas figuras públicas são percebidas é essencial para qualquer decisão estratégica.

Fabio Santos, da CDN

Divisões geracionais

A pesquisa também aponta os preferidos por faixa etária. Neymar Jr. é o mais conhecido da Geração Z (18-25 anos), mas Celso Portiolli e o humorista Whindersson Nunes ganham em aceitação.

Para a Geração Y (26-40 anos), os preferidos são Paolla Oliveira e Portiolli. Já a atriz Giovanna Antonelli e o cantor e ator Fábio Jr. são os favoritos da Geração X (41-60 anos). Os Baby Boomers (+60 anos) têm Ana Maria Braga como ícone, mas preferem Fábio Jr..