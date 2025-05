Casa Branca: Trump enfrentou 'excesso judicial' em tarifas na noite passada

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrentou um "excesso judicial" em tarifas, após juízes decidirem barrar o tarifaço imposto pelo republicano na noite de ontem. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 29, ela disse que os juízes "abusaram de seus poderes" e que os tribunais não devem ter qualquer papel na política tarifária.

"A justificativa de Trump é juridicamente sólida. Esses juízes estão minando a credibilidade dos EUA em nível global, mas iremos vencer essa batalha na corte e a política comercial de Trump continuará", ressaltou, ao mencionar que espera que a Suprema Corte se manifeste sobre a situação.

De acordo com Leavitt, as negociações comerciais continuarão e, hoje, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, recebeu informações de que outros países querem ainda estabelecer acordos, enquanto Trump teve uma "boa conversa" com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba.

A secretária de imprensa americana ainda disse que o Senado do país deve conseguir aprovar o "grande e lindo projeto de lei", que fará com que a economia dos EUA "prospere como nunca", mas, caso não seja aprovado, acontecerá um aumento muito grande de impostos. "Não haverá aumento do déficit por conta do projeto de lei. Trump tem muito orgulho dele e quer a aprovação", enfatizou.

Sobre o encontro entre o republicano e o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, Leavitt disse que Trump disse ao presidente do BC americano que ele está cometendo um erro ao não reduzir as taxas de juros. Ela também afirmou que é esperado que a Rússia e a Ucrânia estabeleçam um diálogo direto na próxima semana e que aconteça um cessar-fogo em Gaza.