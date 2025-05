Casa Branca diz que autoridades estão em contato com parceiros comerciais após decisão judicial

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca disse nesta quinta-feira que autoridades do governo dos Estados Unidos entraram em contato com parceiros comerciais para discutir a decisão de um tribunal comercial contra a agenda tarifária do presidente Donald Trump.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse a repórteres em um briefing que a Casa Branca está analisando outros meios para as políticas comerciais de Trump.

(Por Gram Slattery e Steve Holland)