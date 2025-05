Bolsonaro retoma as viagens amanhã e vai a evento do PL em Fortaleza

Mais de um mês após ser submetido a uma cirurgia de 12 horas, o ex-presidente Jair Bolsonaro retoma amanhã as viagens políticas. Ele vai a Fortaleza para um evento de comunicação do PL.

O que aconteceu

O retorno às viagens ocorre antes do previsto pelos médicos. O ex-presidente foi operado em 13 de abril. A expectativa era que a restrição durasse entre dois e três meses.

Bolsonaro vai a Fortaleza para ser a estrela do seminário de comunicação do PL. Será a segunda edição deste encontro partidário. A primeira ocorreu em Brasília e teve políticos com bastante projeção nas redes sociais falando sobre como produzem suas postagens.

Caciques do PL fizeram uma leitura política do país. Na sequência, apresentaram temas que são considerados importantes pela população, como segurança pública e saúde. Por fim, citaram as propostas da direita para solução destes problemas. Em Fortaleza, também está prevista a participação do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.

Mas o ex-presidente sempre é a maior atração. Frases, fotos e vídeos do ex-presidente foram colocados no acesso ao auditório do local onde ocorreu a primeira edição deste seminário de comunicação.

Foi neste evento que ele falou: "Caguei pra prisão". Era a primeira aparição do ex-presidente depois que a Procuradoria-Geral da República havia apresentado a denúncia por tentativa de golpe de Estado. Mais tarde, o STF (Supremo Tribunal Federal) aceitou a acusação e transformou Bolsonaro em réu.

Jair Bolsonaro acena para apoiadores ao deixar o hospital onde passou por cirurgia Imagem: Adriano Machado/Reuters

Ofensiva no Nordeste

O PL está apostando em Bolsonaro para a direita crescer no Nordeste. A região historicamente tem preferido Lula (PT), mais associado a programas sociais como o Bolsa Família e ao aumento do poder de compra da população mais carente.

A queda nos índices de popularidade do presidente é considerada uma oportunidade. A aprovação de Lula caiu 16 pontos percentuais no Nordeste em pouco mais de um ano, conforme pesquisas da Quaest.

No levantamento divulgado em abril deste ano, Lula tinha 52% de aprovação. Pesquisa divulgada em fevereiro de 2024 apontava esse índice em 68% na região.

No mesmo período, houve crescimento da desaprovação. Ela passou de 31% em fevereiro de 2024 para 46% em abril deste ano.