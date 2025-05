Bandeira dos EUA é hasteada em Damasco; enviado diz que paz entre Síria e Israel é possível

Por Timour Azhari

DAMASCO (Reuters) - O recém-nomeado enviado dos Estados Unidos para a Síria disse acreditar que a paz entre a Síria e Israel é possível de ser alcançada ao fazer sua primeira viagem a Damasco, nesta quinta-feira, quando elogiou o governo liderado pelos islâmicos.

Thomas Barrack hasteou a bandeira norte-americana sobre a residência do embaixador pela primeira vez desde o fechamento da embaixada dos EUA em 2012, destacando uma rápida expansão dos laços dos EUA com Damasco desde que o presidente Donald Trump anunciou inesperadamente a suspensão das sanções e se encontrou com o líder sírio Ahmed al-Sharaa.

"Síria e Israel é um problema solucionável. Mas isso começa com um diálogo", disse Barrack a um pequeno grupo de jornalistas em Damasco. "Eu diria que precisamos começar apenas com um acordo de não agressão, falar sobre limites e fronteiras", declarou ele.

Barrack também disse que a Síria não seria mais considerada um patrocinador estatal do terrorismo pelos Estados Unidos, afirmando que a questão "desapareceu com o fim do regime de Assad", mas que o Congresso tinha um período de revisão de seis meses.

"A intenção dos Estados Unidos e a visão do presidente é que temos que dar uma chance a esse jovem governo, não interferindo, não exigindo, não dando condições, não impondo nossa cultura à sua cultura", declarou Barrack.

O presidente interino Sharaa, um ex-comandante da Al Qaeda, está reorientando rapidamente um país que tinha laços turbulentos com o Ocidente e relações estreitas com o Irã e a Rússia durante mais de cinco décadas de governo da família Assad.

Há muito tempo a Síria é um Estado na linha de frente do conflito árabe-israelense, com Israel ocupando as Colinas de Golã sírias desde a guerra de 1967. Israel tomou mais território sírio na zona de fronteira após a destituição de Bashar al-Assad em dezembro, citando preocupações sobre as raízes jihadistas dos novos governantes da Síria.

A Reuters informou na terça-feira que as autoridades israelenses e sírias estavam em contato direto, tendo realizado reuniões presenciais com o objetivo de acalmar as tensões e evitar conflitos na região da fronteira.