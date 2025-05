Balm labial: testamos 4 marcas famosas para saber qual hidrata mais a boca

Com a chegada do tempo seco ou das baixas temperaturas, os balms labiais se tornam indispensáveis para manter os lábios protegidos sem rachaduras. Mas, com tantas opções no mercado, qual realmente cumpre o que promete?

Testamos quatro balms —Granado, Océane, Bauny e Nina Secrets— para comparar textura, hidratação, acabamento e custo-benefício. Veja abaixo o que achamos de cada um deles:

Poder de hidratação

Granado - Balm Labial Pomelo 13g Imagem: Arquivo Pessoal

No quesito hidratação, os quatro produtos entregam o que é prometido pelas marcas e deixam os lábios mais hidratados após o uso.

Mas achei que o balm labial da Granado é o que mais mantém a hidratação durante e após o uso. Além disso, também nutre lábios, deixando-os mais uniformes.

Segundo a marca, esse balm tem em sua fórmula óleos de oliva e amêndoa, manteiga de karité e vitamina E.

Textura e embalagem

NIINA SECRETS hidra balm rosa 3,2g Imagem: Arquivo Pessoal

A textura desses balms são bem diferentes entre si e, por isso, acredito que esse quesito vai muito do gosto de cada um.

O que mais me agradou é o da Niina Secrets. Ele vem em uma embalagem semelhante às de batons e tem textura firme igual. Ao passar, ele forma uma fina camada de produto nos lábios e é bem prático para reaplicar a qualquer momento do dia.

Com uma textura líquida, o Bauny Lip Oil também me agradou bastante. Ele vem com um pincel anatômico, que facilita bastante na hora de aplicar o produto nos lábios. E por ser líquido, ele é fácil de aplicar.

O balm da Granado vem em uma latinha e tem textura mais consistente. Para passá-lo, é necessário usar os dedos ou um pincel de maquiagem. Esse ponto foi negativo para mim, acho desconfortável usar os dedos para passar o balm, já que não é em todo lugar que você consegue fazer a reaplicação.

E o Lip Balm Pen, da Océane, foi o que menos me agradou nesse quesito. A embalagem dele é em formato de caneta que ao girar a parte inferior o produto sai para ser aplicado. Porém, achei a textura dele pastosa, o que dificulta a aplicação e deixa o aspecto um pouco melecado.

Fragrância

Quanto à fragrância, o balm da Niina Secrets é o meu queridinho. Ele possui cheiro suave, sutilmente frutal (pelo menos para o meu olfato) e zero enjoativo.

O balm da Granado também possui um cheiro delicioso. O meu é o Pomelo e aquele cheirinho cítrico é bem suave e nada enjoativo.

Já o da Océane possui fragrância tão suave que é quase imperceptível. E o Bauny Lip Oil achei que tem um cheiro um pouco forte, o que não me agrada.

Mas vale explicar que, apesar das fragrâncias, após a aplicação não senti o cheiro delas.

Cor e acabamento

Bauny Lip Oil Cereja 6g Imagem: Arquivo Pessoal

O acabamento desses balms também são bem diferentes entre si.

O balm da Niina Secrets possui cor e tem acabamento cremoso, dando aquele toque de cor nos lábios e deixando com aspecto de saudável.

O lip balm da Océane também possui cor e, apesar de ter gostado do tom, o acabamento não fica tão bom. A textura mais pastosa desse balm faz com que o acabamento fique com algumas falhas.

Já o balm da Granado possui cor que se assemelha muito ao natural da boca e o acabamento é uniforme. Indico para quem busca algo mais discreto.

E o Bauny Lip Oil é líquido, seu acabamento também é uniforme e a boca fica com aquele brilho bonito.

Rendimento

A textura influencia bastante. Todos possuem um bom rendimento —parece que vão durar mais três ou quatro meses.

Qual mais gostei

Acredito que todos os produtos são bons e entregam o que prometem. Mas entre os quatro, o meu preferido é o da Niina Secrets, devido à textura, cor, acabamento e pela facilidade de uso. Sem contar que o cheirinho dele é maravilhoso.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

