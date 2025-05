Ataques israelenses fazem 44 mortes em Gaza; palestinos famintos saqueiam centro de ajuda da ONU

Pelo menos 44 pessoas foram mortas na quinta-feira (29) em ataques israelenses na Faixa de Gaza, devastada pela guerra, onde milhares de palestinos famintos correram para um depósito do Programa Mundial de Alimentos (PMA) no dia anterior em busca de alimentos.

Israel intensificou sua ofensiva em Gaza em 17 de maio, com o objetivo declarado de libertar os reféns restantes, assumir o controle de todo o território palestino e aniquilar o movimento islâmico Hamas.

Na quinta-feira (29), "44 pessoas foram mortas em ataques israelenses na Faixa de Gaza" desde a meia-noite, disse à AFP Mohammed Al-Moughayir, um dos chefes da Defesa Civil de Gaza, uma organização de ajuda humanitária. "Vinte e três pessoas foram mortas, outras ficaram feridas e várias estão desaparecidas após um ataque israelense contra uma casa" na área do campo de refugiados de Al-Bureij, no centro do território, acrescentou. Também foram relatadas "duas pessoas mortas e várias feridas pelas forças israelenses esta manhã perto do centro de ajuda americano" no sul do enclave.

Questionado pela AFP sobre o ataque em Al-Bureij e o tiroteio perto do centro de ajuda humanitária, o Exército israelense afirmou estar investigando os incidentes. Em um comunicado, afirmou ter atingido "dezenas de alvos terroristas em toda a Faixa de Gaza" no último dia.

À medida que intensifica sua campanha no território palestino sitiado, Israel suspendeu parcialmente na semana passada o bloqueio total à ajuda humanitária a Gaza, imposto desde 2 de março.

Na noite de quarta-feira (28), "hordas de pessoas famintas invadiram o armazém (...) em busca de alimentos que haviam sido pré-posicionados para distribuição", disse o PMA em um comunicado pedindo "acesso humanitário seguro e irrestrito".

O comunicado afirma que o PMA está tentando confirmar os relatos de duas mortes e vários feridos durante o incidente.

"O PMA tem alertado insistentemente sobre a deterioração da situação (...) e os riscos representados pela limitação da ajuda humanitária a pessoas famintas que precisam desesperadamente de assistência", acrescentou o comunicado.

De acordo com imagens filmadas pela AFP, a multidão não deixou nada para trás, carregando sacos de comida, paletes de madeira e até tábuas enquanto os tiros ecoavam.

"Humilhante"

Uma distribuição caótica na terça-feira (27) deixou 47 feridos em um centro administrado pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF), de acordo com o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos nos Territórios Palestinos Ocupados.

Esta nova organização, criada com o apoio de Israel e dos Estados Unidos, implementou um sistema de distribuição que foi duramente criticado pelo chefe da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini.

O Exército israelense reconheceu "tiros de advertência para o ar" de seus soldados, "do lado de fora" do centro da GHF, mas "em nenhum caso contra pessoas". A GHF também negou qualquer disparo contra a multidão.

Na quinta-feira, multidões de moradores de Gaza se aglomeraram em um ponto de distribuição de ajuda da GHF em Rafah, no sul do território palestino.

"Eles trouxeram 200 caixas para 20 mil pessoas, ou até 200 mil. Cheguei aqui às 4h da manhã e não havia ninguém. Por volta das 4h30, havia uma multidão inteira lá", disse Saleh al-Shaer, um morador.

"O que está acontecendo conosco é humilhante. (...) Vamos lá e arriscamos nossas vidas só para conseguir o suficiente para alimentar nossos filhos", disse Sobhi Arif, carregando um saco de farinha no ombro.

Na frente militar, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou na quarta-feira (28) que Israel havia matado Mohammed Sinwar, considerado o líder do Hamas em Gaza. Segundo a mídia israelense, ele foi alvo de um ataque israelense em 13 de maio em Khan Yunis, no sul de Gaza.

O ataque de 7 de outubro resultou na morte de 1.218 pessoas do lado israelense, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. Das 251 pessoas sequestradas, 57 permanecem detidas em Gaza, incluindo pelo menos 34 mortos, segundo autoridades israelenses.

Mais de 54.249 palestinos, a maioria civis, foram mortos pela campanha de represália israelense, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis ??pela ONU.

(Com AFP)