Aluguel de moradia social em SP não poderá ultrapassar 30% da renda

Proprietários de imóveis enquadrados como moradia social em São Paulo não poderão cobrar mais de 30% da renda de interessados na locação. O teto no valor do aluguel vale para moradias voltadas à população de baixa renda, construídas com subsídios fiscais da Prefeitura de São Paulo e tem como meta evitar fraudes na destinação das unidades, voltadas a famílias de baixa renda.

O que aconteceu

Ajustes nas regras visam evitar fraudes. A gestão Ricardo Nunes (MDB) editou novas regras para adesão à política que oferece incentivos fiscais e urbanísticos a construtoras. Após ser denunciada por não fiscalizar se o público-alvo estava de fato sendo atendido, a prefeitura impôs limite de preço às unidades de habitações de interesse social (HIS) e de mercado popular (HMP), como antecipou o UOL, mas também intervir no valor de locação.

Reportagem do UOL já encontrou unidades HIS 1 e HIS 2 para locação a R$ 5,2 mil mensais. O valor é o praticado pelo mercado na região da Vila Olímpia, por exemplo, em apartamentos tipo studios de 25 metros quadrados. São imóveis de construtoras que receberam os benefícios municipais para atender à baixa renda, mas que desviaram a função. Se a regra publicada hoje fosse aplicada, locações deste tipo seriam consideradas ilegais e estariam sujeitas a penalidades

A regra que limita o aluguel a 30% da renda foi estabelecida em decreto publicado hoje. Não havia qualquer norma neste sentido. O texto também informa que contratos firmados fora desse padrão ficarão sujeitos a multas a serem calculadas de acordo com os descontos ofertados para a unidade em questão.

Imóveis enquadrados como moradia social dividem três faixas de renda. Famílias que recebem de zero a três salários mínimos podem comprar ou alugar HIS 1; famílias com renda de três a seis salários são atendidas por HIS 2 e famílias que recebem de seis a dez salários entram na categoria HMP. Segundo a regra, uma família cuja renda mensal é de quatro salários mínimos (R$ 6.072), por exemplo, não poderá pagar mais que R$ 1.821,60 de aluguel.

Os valores máximos de venda para unidades HIS e HMP também foram publicados hoje. Eles seguem as mesmas faixas de renda: R$ 266 mil (HIS 1), R$ 369,6 mil (HIS 2) e R$ 518 mil (HMP). De acordo com o secretário municipal de Habitação, Sidney Cruz, os tetos já estão valendo. "Todos os imóveis construídos dentro dessa política devem seguir as novas regras e não apenas futuros lançamentos. Não existe direito adquirido para burlar regra", afirmou.

Nunes veta locação via Airbnb

Aluguel de "curta duração" fica proibido. Por se destinar à mera estadia temporária, segundo o decreto, o aluguel no modelo Airbnb de apartamentos construídos com incentivos municipais está vetado a partir de hoje. A prefeitura não informa números, mas a regra pode atingir milhares de apartamentos do tipo studio construídos em áreas nobres da cidade, como Pinheiros, Vila Madalena e Itaim-Bibi, e comprados por investidores fora das faixas de renda definidas em lei.

Para evitar fraudes, contratos deverão conter cláusula específica. Também ficou determinado no novo decreto que "todos os contratos de locação deverão conter cláusula que demonstre o enquadramento familiar na faixa de renda correspondente à unidade habitacional HIS ou HMP, respondendo o locatário e o locador por eventual falsidade documental".

Imóvel vazio será fiscalizado. Já os proprietários de imóveis desocupados deverão comprovar estar dentro das regras por meio da apresentação de contas de luz, água ou internet em caso de fiscalização. "A política tem o objetivo de ofertar moradia a quem precisa. Se a unidade está vazia é preciso entender o motivo", explica Cruz. "Todas essas normas do decreto visam garantir a fiscalização e dificultar o malfeito."