Alckmin sente dores abdominais e passa por exames em hospital de Brasília

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), passa por exames nesta quinta-feira, 29, após apresentar quadro de enjoo e dores abdominais. Alckmin é atendido no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

A Vice-Presidência informou que Alckmin passou por exames preliminares que sugerem que ele está com uma inflamação intestinal. Novas avaliações estão sendo feitas na tarde desta quinta.

Segundo a assessoria de Alckmin, a decisão sobre se ele ficará internado ou não só será tomada após a nova bateria de exames.

A agenda do vice-presidente para esta quinta-feira previa uma reunião com o líder do PSB na Câmara, Pedro Campos (PE) e com o deputado Jones Donizette (PSB-SP). Ele também participaria de uma reunião do Grupo Executivo do Complexo, em Brasília. Os compromissos foram cancelados.