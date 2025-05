Alckmin é internado no Sírio-Libanês em Brasília com dores abdominais

Do UOL, em Brasília

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foi internado no Hospital Sírio-Libanês na tarde de hoje em Brasília.

O que aconteceu

Alckmin foi à unidade nesta manhã após ter apresentado "quadro de enjoo e de dores abdominais". Segundo a assessoria de comunicação do vice-presidente, ele realizou "exames preliminares que sugerem uma inflamação intestinal e que serão complementados nesta tarde".

A internação só foi divulgada no meio da tarde, hora após o ocorrido. Ainda não há informações sobre o estado do vice-presidente nem por quanto tempo deverá permanecer na unidade, ou se pode ser liberado hoje.

Na noite de ontem, Alckmin participou da posse da nova diretoria da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). Também ministro da Indústria e do Comércio, ele representou o governo e discursou no evento, em Brasília.

O vice-presidente foi à mesma unidade em que o presidente Lula (PT) passou por exames na segunda. O petista foi ao Sírio-Libanês ao se sentir mal após o almoço, no Palácio da Alvorada. Ele teve diagnóstico de labirintite, após um quadro de vertigem. Fez exames de imagem e de sangue, que saíram normais, e foi liberado no mesmo dia.

Como com Lula, as informações só foram divulgadas muito tempo depois e de forma incompleta. Na segunda, a Secom (Secretaria de Comunicação) só confirmou a ida do presidente ao hospital às 19h, quase três horas depois de ele já ter retornado ao Alvorada. Nesta tarde, só houve confirmação após vazamento da informação pela imprensa.