Ações europeias caem por incerteza comercial após tribunal bloquear tarifas de Trump

Por Nikhil Sharma e Purvi Agarwal e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta quinta-feira, conforme o alívio inicial de que um tribunal de comércio dos Estados Unidos havia bloqueado algumas das tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump, perdeu força.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,19%, a 547,88 pontos.

O Tribunal de Comércio Internacional dos EUA decidiu que Trump ultrapassou sua autoridade ao impor tarifas generalizadas sobre importações de parceiros comerciais do país em 2 de abril.

Em uma resposta rápida, o governo Trump entrou com um recurso e questionou a autoridade do tribunal.

"Isso não significa necessariamente que as tarifas desaparecerão tão cedo, já que o tribunal federal de apelações provavelmente terá uma visão mais favorável delas", disse Lale Akoner, analista de mercado global da eToro.

"O que isso sinaliza é o início de uma longa batalha jurídica, que pode chegar à Suprema Corte, um desdobramento com implicações significativas para o mercado."

No domingo, Trump voltou atrás em suas últimas ameaças tarifárias à União Europeia, enquanto Bruxelas intensificou esforços para garantir um acordo com Washington.

A incerteza contínua sobre as tarifas fez com que a maioria dos índices regionais fechasse estável ou em baixa nesta quinta-feira.

No entanto, a expectativa é de que as ações europeias avancem ligeiramente até o final de 2025, antes de atingirem novos picos em 2026, de acordo com uma pesquisa da Reuters.

Ganhos de empresas europeias de semicondutores, após a Nvidia divulgar um aumento de 69% nas vendas trimestrais, limitaram o declínio do setor de tecnologia a uma baixa de 0,2%, depois de ter atingido seu nível mais alto desde o início de março.

O setor de serviços públicos teve desempenho inferior ao de seus pares, com queda de 0,8%.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,11%, a 8.716,45 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,44%, a 23.933,23 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,11%, a 7.779,72 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,36%, a 39.982,97 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,11%, a 14.116,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,20%, a 7.375,80 pontos.