Zoológico de Brasília fecha temporariamente por suspeita de gripe aviária

O Zoológico de Brasília suspendeu temporariamente a entrada do público, nesta quarta-feira (28), após detectar dois "casos suspeitos" de aves que morreram de gripe aviária, informou a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal.

Um pombo e um pato morreram no zoológico, duas semanas após o Brasil detectar o primeiro surto da doença em uma fazenda comercial no sul do país.

"Por medida de segurança e cautela, o parque (zoológico) estará temporariamente fechado ao público a partir desta data", anunciou a secretaria, sem especificar quando será reaberto.

Os "casos suspeitos" são "aves de vida livre, ou seja, não fazem parte do plantel do zoológico". Funcionários coletaram amostras para análise em um laboratório do Ministério da Agricultura, detalhou a entidade em uma postagem no Instagram.

"O risco de infecção humana é considerado baixo" e "não há risco à saúde no consumo de frango e ovos devidamente inspecionados", acrescentou.

O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e suspendeu os embarques para 24 países ? incluindo a China, seu maior cliente ? após registrar um surto de gripe aviária em uma fazenda no município de Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul, no dia 16 de maio.

Desde então, o governo não detectou nenhum novo caso.

A gripe aviária se espalhou pelo mundo nos últimos anos e provocou o abate em massa de aves, algumas mortes humanas e o aumento exorbitante dos preços dos ovos.

O risco desse vírus para a população em geral é baixo, pois não há relatos de "transmissão sustentada" entre humanos, segundo a OMS.

jss/rsr/val/lm/ic

© Agence France-Presse